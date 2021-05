Plus de détails sur Xiaomi Mi FlipBuds Pro apparaissent la veille de l’annonce

Xiaomi est prêt à lancer ses derniers écouteurs TWS demain avec les Mi FlipBuds Pro. Ils sont présentés comme des écouteurs de qualité phare avec suppression active du bruit (ANC) et maintenant, le vice-président du groupe Xiaomi, Chang Cheng, a révélé certaines informations clés avant l’annonce de demain.







Conception de Xiaomi Mi FlipBuds Pro

Les FlipBuds Pro offriront un design intra-auriculaire avec des embouts en caoutchouc réglables. Le boîtier de charge présente une forme ovale et une finition noire brillante avec une lumière LED indiquant le niveau de charge restant de la batterie.

Nous avons également droit à plusieurs captures d’écran des menus de paramètres. Nous pouvons voir des commandes pour le bruit ambiant et l’annulation active complète du bruit (ANC). Il existe également des gestes programmables pour les tapotements simples et doubles, ainsi que la séparation des écouteurs gauche et droit si vous ne souhaitez utiliser qu’un seul des écouteurs à la fois.











Fonctionnalités du Xiaomi Mi FlipBuds Pro

Le FlipBuds Pro peut également détecter lorsque vous les avez retirés, ce qui met automatiquement votre musique en pause. Il existe également une option pour répondre automatiquement aux appels entrants lorsque les écouteurs sont connectés à un appareil.

D’autres options incluent la détection d’ajustement des bouchons d’oreille pour assurer une annulation optimale du bruit, le mode perdu pour vous aider à suivre vos écouteurs s’ils ont été égarés et un mode à faible latence qui serait idéal pour les jeux. Il est également démontré que les FlipBuds Pro prennent en charge les codecs audio AAC, SBC et aptX.

