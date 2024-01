Plus de détails sur l’épuisement de la batterie de l’iPhone dans iOS 17.3 (vidéo)

Apple a publié iOS 17.3 pour l’iPhone la semaine dernière, nous avons déjà vu une vidéo sur l’épuisement de la batterie de l’iPhone et comment y remédier dans iOS 17.3 et maintenant nous avons une autre vidéo, celle-ci vient d’iReviews et elle nous donne plus d’informations sur la façon de résoudre décharge de la batterie de votre iPhone. Examinons ces trucs et astuces utiles pour garantir le bon fonctionnement et l’efficacité de votre appareil.

Après la mise à jour, ne vous inquiétez pas si votre iPhone semble un peu assoiffé d’énergie. Il s’agit d’une phase temporaire au cours de laquelle le nouveau logiciel s’installe. En règle générale, cette décharge accrue de la batterie se stabilise en une semaine. La patience est la clé ici.

À chaque nouvelle mise à jour iOS, les développeurs d’applications s’efforcent de suivre le rythme. Cela signifie que vos applications préférées auront des mises à jour en attente dans l’App Store. La mise à jour régulière de ces applications garantit qu’elles fonctionnent harmonieusement avec iOS 17.3, ce qui contribue à une meilleure gestion de la batterie.

iOS 17.3 introduit des paramètres nuancés pour l’application Journal. Plongez-y et portez une attention particulière aux suggestions de journalisation. La désactivation des activités en arrière-plan non essentielles peut économiser considérablement la durée de vie de la batterie.

La fonction AirPlay pour les téléviseurs des hôtels, bien que pratique, est une épuiseuse de batterie notoire. Réglez AirPlay sur « Jamais » lorsqu’il n’est pas utilisé. Il en va de même pour la fonctionnalité « Handoff » ; utilisez-le judicieusement pour économiser la batterie.

Lorsqu’il s’agit d’utiliser Internet, le Wi-Fi est votre ami. Il consomme moins de batterie que les données cellulaires, alors connectez-vous à un réseau Wi-Fi autant que possible. Pour les utilisateurs de la 5G, une petite modification des paramètres peut faire une grande différence. Optez pour « 5G Auto » au lieu de « 5G On » pour économiser la batterie. Dans les zones où la couverture 5G est faible, il est recommandé de passer au LTE ou à la 4G.

Les services de localisation sont une arme à double tranchant. Ils sont incroyablement utiles, mais aussi gourmands en énergie. Vérifiez vos services de localisation sous « Confidentialité et sécurité » et désactivez les accès inutiles aux applications et aux services système.

Le rapport de confidentialité de l’application est une fonctionnalité fantastique pour les passionnés de confidentialité, mais peut épuiser votre batterie s’il est laissé en arrière-plan. Si ce n’est pas indispensable à votre utilisation quotidienne, pensez à l’éteindre.

De même, le partage d’analyses avec Apple contribue à améliorer les produits, mais au détriment de la durée de vie de votre batterie. Si la longévité de la batterie est plus importante pour vous, vous pouvez désactiver ces paramètres.

Enfin, les activités en direct, comme les mises à jour d’une émission télévisée, peuvent épuiser considérablement votre batterie. Gérez ces paramètres en fonction de vos habitudes de visionnage et de vos besoins.

Essentiellement, maîtriser la durée de vie de la batterie de votre iPhone avec iOS 17.3 consiste à comprendre et à ajuster les paramètres en fonction de votre utilisation. Avec ces conseils, votre parcours avec la nouvelle mise à jour devrait être fluide et économe en énergie.

Crédit source et image iReviews

Voici quelques autres articles sur iOS 17.3 »

Classé sous : Apple, Apple iPhone

Dernières offres sur les gadgets geek

Divulgation: Certains de nos articles incluent des liens d’affiliation. Si vous achetez quelque chose via l’un de ces liens, Geeky Gadgets peut gagner une commission d’affiliation. Découvrez notre politique de divulgation.