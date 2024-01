Plus de détails sur le marché public de Redding

Des plans de construction sont en cours pour le marché public de Redding au centre-ville.

Erin Ross, directrice des communications et gestionnaire d’actifs de K2 Development Companies, m’a dit qu’ils avaient soumis leurs plans le jeudi 18 janvier.

L’objectif est d’ouvrir le marché d’ici la fin de l’été.

« La date cible est le 1er août, mais il y a tellement de raisons différentes pour lesquelles des retards peuvent survenir, et certaines d’entre elles échappent à notre contrôle. Donc, je pense qu’une valeur sûre est août ou septembre », a déclaré Ross.

La programmation pour la destination du centre-ville comprend jusqu’à présent Fall Brewing, The Bantam Kitchen & Cooler, la crème glacée 32 Below, le restaurant Noodle House, un café et une boulangerie exploités par la société mère From the Hearth, Tarsus Foods, un bar à vin et un cocktail artisanal. bar qui servira des pizzas appelé The Workshop.

Ross a déclaré que le bar à vin n’avait toujours pas de nom. Il sera exploité par Jacquelyn Horton, qui supervise le programme d’arts culinaires et enseigne des cours de vin au Shasta College, et Scott Brody, qui travaille actuellement dans le secteur de l’alimentation et des boissons à San Francisco, mais qui finira par déménager à Redding.

Jonah Mills, de Tarsus Foods, a déclaré qu’il n’était pas prêt à annoncer le nom du café et de la boulangerie.

«Nous essayons de faire quelque chose de différent de From the Hearth. Nous allons également servir un autre type de café », a déclaré Mills. “En ce qui concerne la boulangerie, nous essayons de préparer des friandises et des trucs appétissants que vous ne pouvez pas trouver chez From the Hearth.”

Mills est convaincu que le marché ouvrira à temps.

“Je n’ai jamais vu quelqu’un faire autant de choses dans les délais que K2”, a-t-il déclaré. « S’il ne s’agissait que de mon projet, je dirais « non ». Ces gars-là s’investissent beaucoup dans ce qu’ils font. Ils ont beaucoup de dynamisme.

De plus, Ross a déclaré qu’ils avaient une autre entreprise de restauration et une épicerie qui vendrait des produits et d’autres articles. Ils ne sont pas prêts à annoncer les noms des deux entreprises ou des opérateurs.

Enfin, ils disposent d’un espace réservé pour une boutique de cadeaux au détail.

Le marché public se trouve au rez-de-chaussée du Market Center, sur Market Street, entre les rues Butte et Yuba. Les trois derniers étages du Market Center sont des appartements.

Ross a déclaré que le marché public serait ouvert sept jours sur sept.

« Certains locataires choisiront de fermer un peu plus tôt. Par exemple, la boulangerie et le café fermeront plus tôt que Fall River et le bar à cocktails. Mais le marché sera ouvert au moins jusqu’à 22 heures », a-t-elle précisé.

Marcher en ville, bière à la main

Imaginez le centre-ville de Redding comme une grande zone de divertissement où les visiteurs pourraient se promener entre les restaurants ou les magasins avec un verre en plastique de leur bière ou vin préféré.

À l’heure actuelle, les réglementations nationales sur l’alcool l’interdisent.

Mais le conseil municipal de Redding a récemment autorisé l’envoi d’une lettre en faveur d’un nouveau projet de loi similaire au projet de loi 76 du Sénat, qui autorise les villes à établir des zones de divertissement.

« Les clients de cette zone pourraient en fait retirer les boissons alcoolisées d’un restaurant et se rendre à un événement qui pourrait avoir lieu. Disons qu’il y a un concert, les gens pourraient prendre un verre de vin ou de bière et se rendre à pied à la série de concerts à condition (c’est du plastique) », a déclaré le directeur municipal Barry Tippin aux membres du conseil lors de leur réunion du 16 janvier.

Tippin a déclaré que la ville avait été contactée par le bureau du sénateur d’État Brian Dahle. Dahle ne parraine pas le projet de loi, mais son bureau a demandé aux responsables municipaux s’ils seraient intéressés par le concept de zone de divertissement.

Mark Mezzano, membre du conseil, aime l’idée.

“Si vous dînez (au centre-ville) par une belle nuit d’été et que le dîner est terminé, au lieu de devoir claquer votre vin, vous pouvez le mettre dans un verre en plastique et cela permet à cette personne d’explorer le reste du centre-ville et peut-être de dépenser un peu plus d’argent », a déclaré Mezzano.

La vice-maire Julie Winter a expliqué que certains restaurants et bars du centre-ville ont des portes entourant leurs sièges extérieurs. Est-ce une exigence de l’État en matière de contrôle des boissons alcoolisées, et ces portes pourraient-elles éventuellement être supprimées avec la création d’une zone de divertissement, a-t-elle demandé.

« Ce n’est tout simplement pas un cadre idéal », a-t-elle déclaré à propos des portes et des clôtures métalliques. « Je ne veux pas aller dîner et avoir l’impression d’être en prison. Existe-t-il un moyen de créer une meilleure ambiance ? »

Tippin a déclaré : « Je crois que cette législation, la zone de divertissement, vous permettrait de ne pas avoir ces exigences en matière de clôture. »

2024 : une année en plein essor pour la valeur des maisons à Redding ?

Les deux dernières années ont été difficiles pour le marché immobilier californien, car l’immobilier a reculé après les jours de crise de la pandémie, lorsqu’une offre limitée de logements et un afflux de citadins à la recherche d’un environnement plus rural, comme Redding, a alimenté les ventes de maisons et la hausse des valeurs.

Mais les projets CoreLogic 2024 pourraient être une année record pour Redding.

La société de services financiers estime que la valeur des maisons à l’échelle nationale augmentera de 2,5 % cette année.

Mais la valeur des maisons à Redding devrait bondir de 7,3 % en 2024.

Sous le titre “Voici les 20 villes où les prix de l’immobilier pourraient connaître les plus fortes hausses en 2024”, Rapports de CBS News que CoreLogic classe Redding n°1, suivi de Santa Maria-Santa Barbara (6,8 %), Bremerton-Silverdale, Washington (6,5 %), Coeur d’Alene, Idaho (6,59 %) et Fairbanks, Alaska (6,4 %) pour arrondir parmi les cinq premiers.

Trois autres villes de Californie figurent dans le top 20 : Santa Rosa (6,37 %), Merced (6,32 %) et Santa Cruz-Watsonville (5,8 %).

J’ai signalé en octobre que les agents immobiliers locaux prévoyaient que le marché immobilier ici pourrait ressembler beaucoup à 2023, lorsque les ventes de maisons étaient en baisse et que la valeur des maisons n’avait pratiquement pas beaucoup bougé.

Clairement, restez à l’écoute.

