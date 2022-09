Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy S23 Ultra aurait un appareil photo 200MP avec un tout nouveau capteur ISOCELL. Et aujourd’hui, nous avons plus d’informations sur le célèbre leakster IceUniverse, qui est généralement très fiable.

Selon lui, le nouvel appareil photo 200MP est “confirmé à 100%” pour avoir des pixels de 0,6 µm sur un capteur 1/1,3″ avec une ouverture f/1,7 à l’avant.

Ceci est différent des modules ISOCELL HP1 ou ISOCELL HP3 – les capteurs de caméra 200MP actuels sur le marché. La taille du HP1 n’est pas confirmée, mais nous connaissons la taille du HP3 – 1/1,4″, ce qui est inférieur à 1/1,3″.

Le Galaxy S23 Ultra héritera de la conception de l’appareil photo du S22 Ultra et conservera le module périscope 10MP existant du prédécesseur qui a en fait deux ans, tel qu’il apparaissait initialement sur le S21 Ultra. D’autres rumeurs suggèrent une batterie de 5 000 mAh et un scanner d’empreintes digitales plus grand, mais il reste encore des mois avant le lancement officiel, donc beaucoup de choses pourraient changer jusqu’à ce que Samsung lance ses produits phares de 2023.

La source (en chinois) | Passant par