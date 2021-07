Plus de détails sur l’appareil photo Huawei P50 Pro révélés

Huawei devrait apporter la série P50 le 29 juillet, et un zoom sur l’une des vidéos teaser a maintenant révélé les spécifications clés de la configuration de l’appareil photo du P50 Pro. L’écriture à côté de l’appareil photo indique VARIO-SUMMILUX-H1:1.8-3.4/18-125ASPH qui correspond aux ouvertures et distances focales du P40 Pro et du Mate 40 Pro.

Huawei Mate 40 Pro

Cela signifie que la caméra téléobjectif offrira un zoom 5x, tandis que la caméra ultra grand-angle aura un équivalent de 18 mm.







Huawei P50 avec objectifs Leica (18 mm f/1.8 ultra large et 125 mm, f/3.4 périscope)

Cependant, ces chiffres ne révèlent que les ouvertures et les distances focales et ne nous disent pas grand-chose sur les capteurs derrière ceux-ci. Il n’y a rien non plus sur la caméra du milieu, qui est la principale et la plus intéressante.

Leaksters avait précédemment affirmé que le Huawei P50 vanille serait doté d’un objectif ultra-large équivalent à 13 mm, tandis que le téléobjectif offrirait un zoom 3,5x. Nous saurons si tout cela est vrai la semaine prochaine, mais j’espère que Huawei en taquinera davantage au cours des neuf jours précédant l’événement.

Via 1 | Source 2 (en chinois) | Via 2