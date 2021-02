Une source intérieure révélée à SamMobile quelques détails clés sur les prochains téléphones pliables de Samsung – probablement nommés Z Flip2 et le Galaxy Z Fold3.

Le rapport mentionne les numéros de modèle des combinés – SM-F926 pour le Z Fold3 et SM-F711 qui est attaché au successeur du Z Flip. On dit que les deux appareils exécutent One UI 3.5 hors de la boîte, suggérant que les dates de sortie sont prévues pour le second semestre de cette année. Historiquement, la nouvelle version de l’interface utilisateur est annoncée aux côtés de la série Note, qui fait ses débuts dans la seconde moitié de chaque année.

Enfin, on pense que le Z Fold3 offre 256 Go de stockage, tandis que le Z Flip2 sera disponible en versions 128 Go et 256 Go.

La source