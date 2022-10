Plus de détails sur la surface des batteries et des caméras de la gamme Samsung Galaxy S23

Les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra ont obtenu la certification 3C le mois dernier avec des chargeurs de 25 W, mais l’autorité de certification n’a pas révélé la taille de leurs batteries. Une rumeur prétendait que la capacité de la batterie du Galaxy S23 serait d’environ 3 900 mAh (200 mAh de plus que la cellule du S22), et maintenant, des détails sur les batteries des modèles Plus et Ultra ont également fait surface.

Fuite du rendu du Samsung Galaxy S23

Selon GalaxieClub, le Galaxy S23+ embarquera une batterie d’une capacité typique de 4 700 mAh, soit une augmentation de 200 mAh par rapport à la taille de cellule du S22 Plus. Cependant, le Galaxy S23 Ultra ne bénéficiera pas d’une mise à niveau car il sera livré avec une batterie de 5 000 mAh comme le S22 Ultra.



Fuite du rendu du Samsung Galaxy S23+

La publication affirme également que le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ arboreront des caméras ultra-larges 12MP – les mêmes que leurs prédécesseurs en termes de résolution. Bien qu’il ne soit pas clair si le Galaxy S23 Ultra comportera également une unité ultra large de 12 MP.



Fuite du rendu du Samsung Galaxy S23 Ultra

Nous sommes encore à quelques mois du dévoilement officiel de la gamme Galaxy S23, alors attendez-vous à en savoir beaucoup plus sur les smartphones de la série S23 dans les mois à venir.

La source (en néerlandais)