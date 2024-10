Plus de détails sur la fusillade mortelle d’un enquêteur de l’APD accusé d’avoir pénétré par effraction dans son domicile

« Non, tuez-moi », a déclaré Horton dans la vidéo avant de claquer la porte une seconde fois.

Il s’assoit ensuite sur les marches de la maison et met ses mains sur son visage, prenant de profondes respirations tandis que l’on peut entendre le propriétaire crier le nom de sa femme et demander à Horton qui il était. Selon le bureau du shérif, le propriétaire était au lit lorsqu’il a entendu le vacarme à l’extérieur.

À un moment donné, Horton dit simplement «Je t’aime» avant de crier et de s’allonger sur le porche. Il se lève ensuite lorsqu’il entend le propriétaire s’approcher de la porte.

Le bureau du shérif a déclaré qu’il y avait eu un précédent cambriolage dans la maison en 2021 qui avait conduit le propriétaire à installer des mesures de sécurité, telles que des caméras et à renforcer les portes extérieures.

« Inquiet pour sa sécurité et celle de sa femme, dont il savait qu’elle venait de partir travailler mais qu’il pensait qu’elle pourrait encore être à la résidence, le propriétaire s’est armé et s’est approché de la porte d’entrée », a indiqué le bureau du shérif.

Le propriétaire a ensuite tenté de communiquer avec Horton, lui demandant s’il pouvait l’aider, avant que Horton ne se précipite de force à l’intérieur, jetant le propriétaire au sol après avoir légèrement entrouvert la porte en essayant de voir ce qui se passait, selon le bureau du shérif.

« Craignant pour sa vie et pour défendre sa maison, le propriétaire a tiré une seule balle avec son arme à feu, blessant mortellement Horton à l’intérieur de sa maison », a indiqué le bureau du shérif.

Le bureau du shérif a déclaré que les deux hommes ne se connaissaient pas et qu’il n’y avait eu aucun conflit domestique impliquant Horton avant l’incident. L’enquête préliminaire a révélé que Horton semblait souffrir d’un « épisode de santé mentale ou sous l’influence de stupéfiants ». L’Atlanta Journal-Constitution a demandé des rapports, y compris des rapports toxicologiques, sur l’incident.

Le bureau du shérif a déclaré que le rapport toxicologique prendrait des mois et qu’un rapport complet sur l’incident n’est pas encore terminé puisque le bureau du shérif « attend des preuves essentielles ».

Certaines parties de la vidéo ont été expurgées et seront disponibles une fois l’affaire close, a indiqué le bureau du shérif, notamment le bruit du coup de feu mortel et le propriétaire parlant à un agent de patrouille de Douglas, qui habite à proximité, a entendu l’agitation et s’est précipité pour aider. .

Lorsque les enquêteurs du bureau du shérif sont arrivés sur les lieux, ils n’ont pas pu identifier Horton car il n’avait pas de pièce d’identité et ne portait ni chaussures ni chemise. Ils ont finalement réussi à l’identifier à l’aide d’un scanner d’empreintes digitales portable, et une enquête plus approfondie a révélé il vivait à distance de marche du lieu de la fusillade. Il a été confirmé plus tard qu’il travaillait pour la police d’Atlanta.

Horton, 32 ans, travaillait au département depuis près de 10 ans et a récemment été nommé « Enquêteur de l’année » lors de la cérémonie annuelle Crime is Toast de la Atlanta Police Foundation. Horton, qui a récemment été affecté à l’unité des fugitifs du département, n’avait aucune expérience en matière d’application de la loi avant de rejoindre l’APD en novembre 2015.

Le bureau du shérif a déclaré que l’enquête était en cours, mais après avoir examiné les faits de l’affaire, ils ne croient pas que des accusations seront portées contre le propriétaire.