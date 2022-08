Plus de détails émergent sur le plan fédéral d’annulation de la dette étudiante de Biden

Vue d’ensemble, la grande majorité – environ 37 millions d’emprunteurs – seront éligibles à la remise en fonction de leur type de prêt (et ensuite tant qu’ils tombent également sous le plafond de revenu), car leur dette est sous ce qu’on appelle le William D. Ford Programme fédéral de prêts directs. Cela comprend les prêts directs de Stafford et tous les prêts étudiants fédéraux directs subventionnés et non subventionnés. Dans le cadre du programme Direct, Parent Plus et Grad Loans sont également éligibles à l’allégement.

Ensuite, cela se complique.

À partir de maintenant, le ministère de l’Éducation déclare que tous les prêts qu’il détient sont admissibles. Cela signifie que les quelque 5 millions d’emprunteurs qui ont un prêt fédéral pour l’éducation familiale (FFEL) détenu dans le commerce peuvent être exclus. (Environ le même nombre d’emprunteurs ont des prêts FFEL auprès du gouvernement et ils n’ont pas à s’inquiéter.)