Plus de détails dans les coulisses sur la sortie AEW de Jimmy Jacobs

Jimmy Jacobs s’est séparé d’AEW après avoir travaillé dans la division créative de la promotion depuis juin 2023. La séparation aurait été à l’amiable, mais de nombreux rapports ont afflué sur de prétendus désaccords dans les coulisses, vantant des affirmations selon lesquelles Jacobs était fermement opposé à pousser Daniel Garcia, entre autres. des histoires. Cependant, les gens ne devraient pas lire dans le négatif.

Bryan Alvarez et Dave Meltzer se sont penchés sur la question dans un épisode de « Radio d’observateur de lutte« , et a tenté de faire la lumière sur la vérité sur sa relation avec la promotion. Alvarez a noté qu’il était possible que Jacobs revienne plus tard, tandis que Meltzer a affirmé que ses sources n’avaient rien mentionné à propos de sa réintégration à un moment donné. date ultérieure. Malgré l’improbabilité d’un retour, rien de mal n’a été dit à propos du vétéran de la ROH.

« On m’a juste dit que le gars – à part Tony Khan qui va à chaque spectacle – je pense que Jimmy Jacobs est allé à plus de spectacles pendant qu’il était là que n’importe qui d’autre », a noté Meltzer.

Meltzer a souligné que Jacobs était présent à chaque enregistrement et que cela a probablement conduit à de nombreux voyages, ce qui pourrait expliquer pourquoi il aurait été « épuisé ». Meltzer a de nouveau souligné que personne n’avait rien dit de négatif à propos de Jacobs, et il a eu l’impression que la « Princesse Zombie » avait pris la décision elle-même, ce qu’Alvarez a corroboré.

« Il a clairement indiqué qu’il n’avait pas écrit autant de séries que les gens le pensaient », a ajouté Meltzer, notant que Jacobs travaillait toujours en étroite collaboration avec Khan. « Techniquement, techniquement, il n’était pas en création mais était l’assistant de Tony… mais il a suggéré des idées en matière de création. »

