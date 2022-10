Plus de démocrates de Kane demandent des bulletins de vote par correspondance que de républicains – Shaw Local

GENÈVE – Les électeurs démocrates du comté de Kane ont demandé 10 161 bulletins de vote par correspondance, plus que les 5 787 demandés par les électeurs républicains, au 12 octobre, selon les statistiques du bureau du greffier du comté de Kane.

Au total, les électeurs du comté de Kane ont demandé 29 376 bulletins de vote par correspondance au 12 octobre.

La statistique est basée sur la façon dont les gens ont voté à la primaire, a déclaré le greffier du comté de Kane, Jack Cunningham.

Les statistiques montrent également que 10 161 électeurs non partisans ont demandé des bulletins de vote par correspondance. Ajoutés aux électeurs démocrates, cela fait 23 589 électeurs non identifiés comme républicains cherchant à voter par correspondance.

Les dirigeants républicains et démocrates du comté avaient chacun leur propre point de vue sur ce que cela pourrait signifier pour les élections générales du 8 novembre.

“Nous sommes dynamisés du côté démocrate et nous travaillons dur pour gagner les votes des gens”, a déclaré le président démocrate du comté de Kane, Mark Guethle. “Kane a voté bleu lors des deux derniers cycles électoraux et nous espérons que cette tendance se poursuivra.”

Guethle a déclaré que l’annulation de Roe contre Wade par la Cour suprême des États-Unis jouera un rôle à mi-parcours.

“J’ai fait beaucoup de démarches moi-même et à peu près toutes les femmes à qui je parle ne soutiendront personne qui est anti-choix”, a déclaré Guethle. “Il y a aussi d’autres problèmes, mais c’est ce que j’entends quand je vais frapper aux portes.”

Le président républicain du comté de Kane, Andro Lerario, a déclaré qu’il n’était pas troublé par les statistiques.

Les républicains ont tendance à voter en personne le jour du scrutin et les électeurs non partisans sont à la fois républicains et démocrates, et regardent les candidats, pas les partis, a déclaré Lerario.

“Les chiffres m’ont montré que nous faisons beaucoup mieux que ce à quoi je m’attendais du côté républicain”, a déclaré Lerario. “Je commence à apprendre qu’il ne s’agit plus de démocrates ou de républicains, mais ils commencent à regarder les candidats et qui vient leur rendre visite et leur parler.”

Lerario a déclaré qu’il avait également frappé aux portes et que personne ne lui avait rien dit au sujet du droit à l’avortement.

“Mon expérience est qu’au cours des deux dernières semaines, j’ai frappé aux portes de Lucio Estrada (district 20) à Elgin, beaucoup de démocrates disent que leurs préoccupations sont le crime et les impôts, le crime et les impôts”, a déclaré Lerario. “En l’espace de trois heures à frapper aux portes, pas une seule personne n’a dit quoi que ce soit à propos de Roe Vs. Wade ou l’avortement, homme ou femme.

Un électeur d’Elgin lui a dit qu’il avait voté républicain d’emblée à l’exception d’un candidat démocrate, a-t-il dit.

“Nous sommes sous tension”, a déclaré Lerario. “Nous mettons en place des banques téléphoniques, faisons du porte-à-porte, il y a une effervescence au sein de notre parti.”

Quant à ce que cela pourrait signifier pour les démocrates ou les républicains de Kane, Cunningham a déclaré que le vote est ce qui compte.

“Je salue tous les votes que je peux obtenir”, a déclaré Cunningham. Il est également candidat à la réélection. “Chaque vote est le bienvenu.”

Plus d’informations sur l’inscription pour voter, où voter, le vote anticipé et le vote par courrier sont disponibles sur le site Web du greffier, www.kanecountyclerk.org.