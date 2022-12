Plus de défis attendent Max Verstappen en 2023 par rapport à la saison 2022 de F1

Plus dominant et beaucoup moins controversé, le deuxième championnat du monde de Formule 1 de Max Verstappen était très différent du premier.

Le pilote Red Bull de 25 ans peut commencer 2023 en tant que favori pour un troisième, mais il y a de fortes chances qu’il soit confronté à plus de défis qu’en 2022.

Le Néerlandais n’a jamais été aussi bon, revenant de deux abandons lors des trois premières courses pour combler un énorme déficit de 46 points et terminer avec un record de 15 victoires en 22 grands prix.

Il a marqué plus de points en une saison (454) que quiconque auparavant, et neuf des victoires ne provenaient pas de la pole position. La Belgique a peut-être été la victoire la plus satisfaisante de toutes depuis la 14e place sur la grille.

« Nous avons remporté le (titre) des pilotes et celui des constructeurs, nous avons eu beaucoup de victoires en équipe, donc je dirais que celle-ci est meilleure et plus gratifiante. Mais le premier sera toujours plus émotif”, a-t-il déclaré.

Verstappen a remporté des titres successifs avec quatre courses à disputer, un contraste marqué avec 2021 lorsqu’il est entré dans la course finale à Abu Dhabi au niveau des points avec le septuple champion du monde de Mercedes Lewis Hamilton.

Ce premier titre devait beaucoup à un changement tardif controversé de la procédure de voiture de sécurité, mais cette fois, il y avait un sentiment d’inévitabilité alors que Hamilton, 37 ans, a enduré sa première saison sans victoire et a terminé sixième au classement général.

Les fans en ont profité, avec des courses à guichets fermés et des chiffres d’audience en plein essor.

Il y a eu des moments mémorables, notamment le crash spectaculaire de la recrue chinoise Guanyu Zhou dont l’Alfa Romeo s’est retournée à l’envers et par-dessus le mur de pneus à Silverstone dans un accident qui a arraché l’arceau de sécurité mais l’a laissé indemne.

Ce fut la meilleure saison de Red Bull – 17 victoires et cinq doublés, apportant un cinquième titre constructeurs et mettant fin au record de huit consécutifs de Mercedes.

C’était aussi doux-amer, le titre par équipe obtenu un jour après la mort du propriétaire milliardaire Dietrich Mateschitz.

Red Bull a également été puni pour avoir enfreint le plafond budgétaire en 2021 – un gros sujet de discussion – mais a une voiture impressionnante sur laquelle s’appuyer l’année prochaine et une stabilité avec le Mexicain Sergio Perez aux côtés de Verstappen.

MAUVAIS TOURNANT

Mercedes a pris un mauvais virage, tous en mer avec une voiture “marsouinante” mais récupérant une certaine fierté tard avec George Russell menant un doublé au Brésil pour sa première victoire.

“Avec nos apprentissages, les valeurs de l’équipe, l’autonomisation et la culture du non-blâme, je pense que nous serons de retour sous une forme plus puissante l’année prochaine – avec un peu de chance, gagner des courses au mérite et se battre pour le championnat”, a déclaré le patron de l’équipe, Toto Wolff. .

Ferrari a démarré fort, au cours de la première année d’un changement majeur de règles aérodynamiques visant à rendre les courses plus proches et plus excitantes, mais les espoirs d’un premier titre depuis 2008 se sont effondrés.

Après avoir remporté deux des trois premières courses avec Charles Leclerc, ils ont subi des erreurs de pilote, des erreurs de stratégie et un manque de fiabilité bien que Carlos Sainz ait remporté sa première victoire en Grand Prix.

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a démissionné en novembre après que l’équipe ait terminé loin deuxième, toujours un grand pas en avant par rapport aux deux saisons précédentes sans victoire.

Il sera remplacé par Frédéric Vasseur la saison prochaine, le Français quittant Alfa Romeo dirigée par Sauber alors que la Formule 1 a donné au manège managérial un coup de pouce après la saison.

Andreas Seidl a pris la place de Vasseur chez Sauber et a été remplacé chez McLaren par Andrea Stella, qui a passé ses années de formation chez Ferrari. Jost Capito s’est également tenu à l’écart en tant que directeur de Williams.

Les changements signifient qu’en l’espace d’un an, six des 10 équipes ont changé de patron – Aston Martin et Alpine, propriété de Renault, l’ont fait respectivement en janvier et février derniers.

L’année prochaine aura un record de 23 courses, peut-être 24 si la Chine est remplacée, et le début d’un samedi soir spectaculaire à Las Vegas.

Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel n’y sera pas, l’Allemand prenant sa retraite après sa dernière course avec Aston Martin.

L’Australien Daniel Ricciardo a également quitté la grille après une autre année difficile chez McLaren, pour être remplacé par son compatriote Oscar Piastri après que l’équipe a remporté une bataille contractuelle avec Alpine, propriété de Renault.

Mick Schumacher, fils du septuple champion du monde Michael, sera un autre absent après avoir perdu son siège Haas au profit de son compatriote allemand Nico Hulkenberg tandis que le Canadien Nicholas Latifi s’est retiré à Williams.

Ross Brawn, qui a remporté des titres avec sa propre équipe puis est devenu directeur général de la Formule 1 pour le sport automobile, a également fait ses adieux.

