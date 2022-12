Plus de décès par maladie cardiaque les jours très chauds et très froids

Aucune température spécifique n’est considérée comme extrême, note Alahmad. “La chaleur et le froid sont spécifiques au contexte et à l’emplacement.” Par exemple, une journée à 104 F au Koweït est une journée d’été typique, alors qu’une journée à 104 F à Londres a entraîné des “dommages étendus et incalculables”.

Selon l’auteur principal de l’étude, Barrak Alahmad, MD, PhD, de la Harvard TH Chan School of Public Health à Boston, le changement climatique, qui est lié à des variations importantes des températures extrêmes chaudes et froides, est probablement l’un des principaux coupables.

Pour l’étude, publié 12 décembre dans le journal Circulation, les chercheurs ont examiné plus de 32 millions de décès cardiovasculaires sur 4 décennies dans des pays du monde entier. Ils ont comparé les décès cardiovasculaires les jours les plus chauds et les plus froids de chaque ville avec les décès cardiovasculaires les jours où les températures sont optimales.

Les risques relatifs de décès ont augmenté progressivement pour les températures froides, mais un peu plus rapidement pour les températures chaudes – en particulier pour l’insuffisance cardiaque, où le risque par temps extrêmement chaud a grimpé rapidement jusqu’à 12 % de plus, selon l’analyse.

Les températures extrêmement froides semblaient encore plus dangereuses. Ils étaient associés à un risque 33 % plus élevé de mourir d’une cardiopathie ischémique (causée par un rétrécissement des artères) ; un risque 32 % plus élevé de décès par AVC ischémique causé par des caillots sanguins dans le cerveau ; et un risque 37% plus élevé de mourir d’une insuffisance cardiaque.

Dans l’ensemble, les températures extrêmes représentaient 2,2 décès supplémentaires pour 1 000 les jours chauds et 9,1 décès supplémentaires pour 1 000 les jours froids.

Les résultats étaient similaires même après que les chercheurs ont ajusté la variabilité de la température, les vagues de chaleur, les tendances à long terme, l’humidité relative et les polluants atmosphériques, y compris l’ozone, le dioxyde d’azote et les particules.