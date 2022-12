Plus de décès par insuffisance cardiaque liés au chaud et au froid extrêmes

De nouvelles recherches ont montré que les températures extrêmement chaudes et froides augmentent le risque de décès chez les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, en particulier d’insuffisance cardiaque.

Une étude internationale, publiée lundi dans la revue Circulation de l’American Heart Association, a examiné plus de 32 millions de décès cardiovasculaires sur quatre décennies dans plus de deux douzaines de pays.

Il a révélé que les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque connaissaient le plus de décès supplémentaires dus à des températures extrêmes par rapport à celles souffrant d’autres maladies cardiaques.

“La baisse des taux de mortalité cardiovasculaire depuis les années 1960 est une énorme réussite en matière de santé publique, car les cardiologues ont identifié et traité des facteurs de risque individuels tels que le tabac, l’inactivité physique, le diabète de type 2, l’hypertension artérielle et autres”, a déclaré le Dr Barrak Alahmad, chercheur. membre de la Harvard TH Chan School of Public Health et membre du corps professoral du College of Public Health de l’Université du Koweït, a déclaré dans un communiqué de presse.

“Le défi actuel est maintenant l’environnement et ce que le changement climatique pourrait nous réserver.”

L’étude a utilisé des données sur la santé, extraites de 567 villes de 27 pays sur les cinq continents entre 1979 et 2019, via le réseau de recherche collaborative multi-pays multi-villes.

Les chercheurs ont comparé les décès cardiovasculaires sur les 2,5 % des jours les plus chauds et les plus froids pour chaque ville avec les décès cardiovasculaires dans ces mêmes villes les jours où les températures étaient optimales ou lorsque les taux de mortalité étaient les plus bas.

L’étude a révélé que pour 1 000 décès cardiovasculaires, les journées extrêmement chaudes représentaient 2,2 décès supplémentaires, tandis que les journées extrêmement froides représentaient 9,1 décès supplémentaires.

Lorsque l’on compare les types de maladies cardiaques, le plus grand nombre de décès supplémentaires concernait les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque, avec 2,6 et 12,8 décès supplémentaires survenant respectivement les jours extrêmement chauds et froids.

Les chercheurs disent que l’étude est limitée par la sous-représentation de l’Asie du Sud, du Moyen-Orient et de l’Afrique dans les données.

Le Dr Haitham Khraishah, co-auteur de l’étude et chercheur spécialisé dans les maladies cardiovasculaires à la faculté de médecine et au centre médical de l’Université du Maryland, a déclaré que la “nature progressive de l’insuffisance cardiaque” pourrait rendre les patients plus vulnérables aux changements de température.

“Il s’agit d’une découverte importante car une personne sur quatre souffrant d’insuffisance cardiaque est réadmise à l’hôpital dans les 30 jours suivant sa sortie, et seulement 20% des patients souffrant d’insuffisance cardiaque survivent 10 ans après le diagnostic”, a déclaré Khraishah.

Les chercheurs disent qu’avec le changement climatique, des stratégies qui pourraient réduire l’impact des températures extrêmes sur les maladies cardiovasculaires sont nécessaires.