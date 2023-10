Plus d’enfants sont morts à Gaza depuis le 7 octobre que dans les conflits dans le monde au cours de chacune des quatre dernières années.

Plus d’enfants ont été tués à Gaza au cours des trois dernières semaines que le nombre total de morts dans les conflits dans le monde chaque année depuis 2019, a déclaré l’organisation non gouvernementale Save the Children.

Les chiffres publiés dimanche par l’ONG, faisant référence aux autorités sanitaires palestiniennes, montrent qu’au moins 3 324 enfants ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, tandis que 36 sont morts en Cisjordanie.

Selon rapports du secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés, un total de 2 985 enfants ont été tués dans 24 pays en 2022, 2 515 en 2021 et 2 674 en 2020 dans 22 pays, a déclaré Save the Children.

« La mort d’un enfant est une mort de trop, mais il s’agit de violations graves aux proportions épiques », a déclaré Jason Lee, directeur national de Save the Children pour le territoire palestinien occupé. « Un cessez-le-feu est le seul moyen d’assurer leur sécurité. La communauté internationale doit faire passer les citoyens avant la politique : chaque jour passé à débattre fait des enfants tués et blessés. Les enfants doivent être protégés à tout moment, en particulier lorsqu’ils recherchent la sécurité dans les écoles et les hôpitaux. »

Cette déclaration intervient alors qu’Israël poursuit ses opérations terrestres élargies à l’intérieur de Gaza alors que les bombardements aériens intensifs se poursuivent. Vendredi, l’ensemble de la bande de Gaza a connu une panne de communication quasi totale au cours de ce que de nouveaux médias ont décrit comme une nuit de pure terreur et certains des combats les plus violents depuis le début de la guerre.

Un millier d’enfants supplémentaires ont été signalés manquant à Gaza et se trouve peut-être sous les décombres. Les enfants représentent plus de 40 pour cent des plus de 8 000 personnes tuées à Gaza. Plus de 6 000 enfants ont été blessés à Gaza depuis le début de la guerre.

Au total, au moins 1 400 Israéliens et ressortissants étrangers ont également été tués en Israël, pour la plupart lors de l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre.

Israël a imposé un siège total sur la bande de Gaza, renforçant le blocus en vigueur depuis 2007, coupant tout approvisionnement en nourriture, électricité, carburant et eau, et n’autorisant que de petites quantités d’aide à passer par le passage de Rafah avec l’Égypte depuis le 21 octobre.

Le manque d’électricité ainsi que la pénurie de carburant pour alimenter les générateurs ont contraint les hôpitaux à réduire leurs opérations et le ministère de la Santé a déclaré le système de santé de Gaza dans un état « d’effondrement complet », mettant encore davantage en danger la vie des enfants, y compris des bébés de Gaza. besoin de soins intensifs néonatals énergivores.





Les hôpitaux menacés

Dimanche, l’armée israélienne a intensifié ses attaques près de l’hôpital al-Quds dans la ville de Gaza, après avoir ordonné son évacuation « immédiate ».

La Société du Croissant-Rouge palestinien (SCRP) a déclaré dimanche avoir reçu de « graves menaces » de la part des forces israéliennes d’« évacuer immédiatement » l’hôpital al-Quds, dans le quartier de Tal al-Hawa, dans la ville de Gaza. Les attaques à proximité de l’hôpital se sont poursuivies tout au long de la journée.

Al Jazeera a parlé au directeur de l’hôpital, qui a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour qu’Israël cible l’établissement ou les zones voisines.

« Il n’y a aucune présence policière à l’hôpital, aucune présence militaire, rien du tout. Ici, seulement des milliers de Palestiniens, dont beaucoup ont perdu leur maison. Des milliers d’autres cherchent refuge dans les écoles de l’UNRWA », a-t-il déclaré.

« Israël cible chaque bâtiment autour de l’hôpital al-Quds. Pourquoi donc? Personne ne sait.”

Le PRCS a indiqué que l’hôpital prodiguait actuellement des soins à des centaines de patients blessés. Environ 12 000 civils déplacés, dont une majorité d’enfants et de femmes, ont également trouvé refuge dans le bâtiment de l’hôpital.

“Nous réitérons qu’il est impossible d’évacuer des hôpitaux remplis de patients sans mettre leur vie en danger”, a déclaré sur X Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les Palestiniens ont imputé à Israël l’explosion de l’hôpital arabe al-Ahli qui a tué près de 500 personnes le 17 octobre. Israël a nié en être responsable.