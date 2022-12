Plus de décès dans les pensionnats du Québec que précédemment signalés, révèle une enquête

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails et des images affligeants.

De nouvelles informations découvertes par l’émission d’enquête de Radio-Canada, Enquête, suggère qu’il y a peut-être eu des dizaines de décès de plus dans les pensionnats du Québec que les 38 officiellement signalés par la Commission de vérité et réconciliation (CVR).

Combinant des photographies récemment découvertes, des rapports inédits et des entretiens avec des survivants, Enquête ont trouvé plusieurs cas de décès d’enfants autochtones au Québec qui ne sont pas reflétés dans les chiffres officiels.

Certains des enfants sont morts de maladie. Certains ont été victimes d’abus qui sont décédés plus tard dans des circonstances nébuleuses.

Janie Pachano se souvient d’un tel cas.

Pachano est un survivant du pensionnat indien St. Philip sur l’île de Fort George. Elle a confié à Radio-Canada que la découverte de tombes anonymes sur le site d’un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique, en juin 2021 a réveillé en elle un souvenir de 70 ans.

“J’ai commencé à pleurer”, a déclaré Pachano. “Je ne pouvais pas m’arrêter.”

Quand Pachano avait 10 ans, par une froide journée de février 1951, elle dit avoir vu une jeune fille nommée Ellen Bobbish assise par terre, la tête appuyée sur ses genoux.

Pachano a déclaré qu’un superviseur avait ordonné à Bobbish de s’habiller pour sortir, mais Bobbish a répondu qu’elle était trop malade.

“Le superviseur lui a donné des coups de pied dans les côtes et dans le dos, et elle s’est glissée vers la porte. Le superviseur l’a finalement jetée à l’extérieur”, a déclaré Pachano.

Janie Pachano, une survivante du pensionnat indien de St. Philip, a raconté à Radio-Canada qu’elle avait été témoin des mauvais traitements infligés à Ellen Bobbish et qu’elle avait appris plus tard que Bobbish était décédé. (Radio Canada)

“Quelques jours plus tard, ils nous ont annoncé alors que nous faisions la queue pour le souper, ils ont annoncé qu’elle était décédée”, a déclaré Pachano.

“Et ils ont dit de ne pas en parler. Elle est partie. N’en parle plus”, a déclaré Pachano.

Le nom de Bobbish n’apparaît pas sur la liste officielle des personnes décédées, mais Pachano pense que ses restes se trouvent probablement sur le site de l’ancienne école.

Radio-Canada a découvert les traces de 12 autres enfants qui pourraient être décédés dans l’un des deux pensionnats de l’île de Fort George.

En juin dernier, les responsables cris ont annoncé qu’ils utiliseraient un radar à pénétration de sol (GPR) pour rechercher sur les sites des tombes non marquées. La recherche commencera l’été prochain.

Photographie troublante

L’une des preuves les plus troublantes d’un plus grand nombre de décès d’enfants découvertes par Radio-Canada est une photographie récemment ajoutée aux archives du Centre national pour la vérité et la réconciliation.

La photo montre l’abbé Maurice Grenon, directeur du pensionnat Saint-Marc-de-Figuery à Amos de 1955 à 1868.

Officiellement, aucun enfant n’est mort dans cette école.

Mais sur la photo, le père Grenon regarde le cercueil ouvert d’une jeune fille autochtone, sous le regard d’une poignée d’enfants. Il n’y a pas d’autres adultes sur la photo.

AVERTISSEMENT : Le texte ci-dessous contient une image affligeante.

Marie-Pier Bosquet, directrice des études autochtones à l’Université de Montréal, a été surprise lorsque Radio-Canada lui a montré la photo.

Elle aussi avait cru qu’il n’y avait pas eu de morts à l’école Saint-Marc-de-Figuery.

“Cette photo est venue me faire changer d’avis”, a déclaré Bosquet à Radio-Canada.

Cette photo non datée montre le père Maurice Grenon et des enfants entourant un jeune enfant décédé au pensionnat Saint-Marc-de-Figuery à Amos, au Québec. Les photos sont utilisées avec la permission d’un comité des survivants de l’école. (Centre national vérité et réconciliation / Archives Deschâtelets-NDC)

Richard Kistabish, un survivant qui était à l’école dans les années 1960, a déclaré à Radio-Canada qu’il avait entendu des histoires d’au moins trois enfants qui ne sont jamais revenus.

“Certains se souviennent d’avoir assisté à des messes célébrées à l’école pour les enfants morts”, a déclaré Kitsabish.

Le Cercle des survivants du Centre national pour la vérité et la réconciliation a autorisé Radio-Canada à publier la photo, dans l’espoir qu’elle puisse aider à identifier la fille décédée.

D’autres sont morts de méningite, de tuberculose

Enquête a également découvert des preuves d’au moins un enfant décédé lors d’une épidémie de méningite dans un pensionnat à La Tuque, au Québec, et de deux autres morts de maladie dans des pensionnats à Mashteuiatsh et Sept-Îles.

Raymond Frogner, directeur des archives du Centre national pour la vérité et la réconciliation, a déclaré qu’il existe également des preuves que des dizaines d’enfants inuits sont morts de la tuberculose après avoir été envoyés dans des sanatoriums du sud du Québec.

Frogner a déclaré qu’il y avait encore du travail à faire pour analyser les documents et les témoignages oculaires du Québec. Il a déclaré qu’un manque de chercheurs bilingues signifiait que le portrait de la situation au Québec par la Commission de vérité et réconciliation était incomplet lorsque la commission a pris fin en 2015.

Le ministre des Affaires autochtones du Québec, Ian Lafrenière, a déclaré aux journalistes jeudi à l’Assemblée nationale que la recherche des enfants autochtones décédés dans les pensionnats de la province n’était pas terminée. (Nouvelles de Radio-Canada)

Le ministre des Affaires autochtones du Québec, Ian Lafrenière, a déclaré aux journalistes à l’Assemblée nationale jeudi qu’il s’y attendait.

“Il y aura des surprises. Pour être honnête, il y a beaucoup à découvrir. Ce n’est pas fini”, a déclaré Lafrenière.

“C’est la raison pour laquelle, juste après la découverte à Kamloops, j’ai annoncé la nomination d’un animateur dont le seul travail est de faire le lien entre le fédéral, la province et toutes les communautés”, a-t-il dit.

Frogner a déclaré que le Centre national pour la vérité et la réconciliation espère publier bientôt un total mis à jour du nombre de décès dans les pensionnats du Québec.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens est disponible pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder à des services de référence émotionnelle et de crise en appelant le service 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne.