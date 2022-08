Plus de débutants jouant, de plus grands outsiders, y compris les Bears – Shaw Local

Lorsque la pré-saison était de quatre matchs pour chaque équipe de la NFL, le troisième match était traditionnellement le moment de se rapprocher d’une formation de saison régulière, au moins pendant un quart ou deux. Les quarts partants ont travaillé pour être pointus, les défenses ont voulu voir comment leur plan fonctionnait et une véritable répétition générale a éclaté.

Maintenant, dans la deuxième année avec seulement trois matchs de pré-saison, la tradition change. Certaines équipes jouent encore des titulaires lors du troisième match de pré-saison – nous verrons plus de noms que vous connaissez cette semaine – car il reste encore deux semaines complètes avant le début de la saison régulière. Certains utilisent le deuxième jeu comme nouveau troisième jeu et se reposeront cette semaine.

Certains, comme le nouvel entraîneur des Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ne savent pas encore quoi penser du nouveau système. Les Rams de Los Angeles, en fait, n’ont joué aucun partant lors de la pré-saison l’année dernière et ont remporté le Super Bowl.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour les chances? Regardons. Les Bears de Chicago ont déclaré qu’ils joueraient des partants lors de leur finale de pré-saison contre les Browns de Cleveland, mais les Browns – mieux notés par la plupart des classements de puissance des experts – prévoient également de jouer de nombreux partants et sont à domicile. D’où un écart assez robuste de 4½ points.

En fait, 12 des 16 matchs de la semaine 3 ont un écart d’au moins un but sur le terrain mardi après-midi au Caesars Sportsbook.

Cela fait suite à une semaine de pré-saison 2 au cours de laquelle seulement la moitié des matchs ont commencé avec un écart de trois points ou plus, mais 12 sur 16 se sont retrouvés là-bas, alors que davantage d’équipes ont annoncé leur intention de jouer des partants.

Comparez cela à la semaine 1 de la pré-saison (et au jeu HOF). Avec peu de partants jouant, seuls sept des 17 matchs avaient un écart supérieur à 2½ points. Plus il y a de débutants qui jouent, plus la variance est introduite et plus les écarts augmentent.

Pour mémoire, les favoris de 3+ sont allés 10-9 contre l’écart cette pré-saison.

Lignes de la semaine 3 de la pré-saison NFL

JEUDI AOÛT. 25

Green Bay Packers à Kansas City Chiefs, 19 h (NFL Network)

Ligne : Emballeurs -3 ; Money line : Packers -160/Chiefs +140 ; O/U : 36

49ers de San Francisco contre les Texans de Houston, 19h15 (Amazon Prime Video)

Ligne : 49ers -3 ; Money line : 49ers -170/Texans +145 ; O/U : 41½

VENDREDI AOÛT. 26

Buffalo Bills contre les Panthers de la Caroline, 18 h

Ligne : Panthères -6 ; Money line : Panthers -240/Bills +200 ; O/U : 42

Seahawks de Seattle contre Dallas Cowboys, 19 h (réseau NFL)

Ligne : Seahawks -3 ; Money line : Seahawks -160/Cowboys +140 ; O/U : 40

Chargers de Los Angeles aux Saints de la Nouvelle-Orléans, 19 h (Fox-8, WAFB)

Ligne : Saintes -3 ; Money line : Saints -160/Chargeurs +140 ; O/U : 36½

Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre Las Vegas Raiders, 19h15

Ligne : Raiders -1 ; Money line : Raiders -120/Patriotes +100 ; O/U : 37½

SAMEDI AOÛT. 27

Jaguars de Jacksonville à Atlanta Falcons, 14 h (réseau NFL)

Lignée : Faucons -4 ; Money line : Falcons -200/Jaguars +170 ; O/U : 36

Rams de Los Angeles contre Bengals de Cincinnati, 17 h (Réseau NFL)

Ligne : Bengals -2½ ; Money line : Bengals -135/Rams +115 ; O/U : 37½

Chicago Bears contre Cleveland Browns, 18 h

Ligne : Browns -4½ ; Money line : Browns -210/Bes +175 ; O/U : 40½

Cardinals de l’Arizona contre Titans du Tennessee, 18 h

Ligne : Titans -3 ; Money line : Titans -160/Cardinaux +140 ; O/U : 38

Eagles de Philadelphie contre Miami Dolphins, 18 h

Ligne : Dauphins -2½ ; Money line : Dauphins -140/Aigles +120 ; O/U : 38

Commandants de Washington aux Ravens de Baltimore, 18 h

Ligne : Corbeaux -6 ; Money line : Corbeaux -280/Commandants +230 ; O/U : 39½

Tampa Bay Buccaneers contre Indianapolis Colts, 18h30

Ligne : Poulains -5½ ; Money line : Colts -240/Buccaneers +200 ; O/U : 40½

Vikings du Minnesota à Denver Broncos, 20 h (réseau NFL)

Ligne : choisissez-les ; Money line : Vikings -120/Broncos +100 ; O/U : 38½

DIMANCHE AOÛT. 28

Giants de New York aux Jets de New York, midi (NFL Network)

Ligne : Jets -3 ; Money line : Jets -160/Géants +140 ; O/U : 38

Detroit Lions contre Pittsburgh Steelers, 15 h 30 (CBS)

Ligne : Steelers -4½ ; Money line : Steelers -200/Lions +170 ; O/U : 39