Plus de courses de Justin Fields ? L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, pense que cela pourrait faire partie de l’identité de l’équipe – Shaw Local

Les courses du quart-arrière pourraient devenir une partie plus cohérente de l’attaque des Bears après le succès de Justin Fields en courant le ballon contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lundi soir.

Bien que les Bears modifient leur plan de match chaque semaine en fonction de leur adversaire, l’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, a déclaré mardi au Halas Hall que les courses conçues pourraient devenir davantage une partie de l’identité des Bears à l’avenir.

“Une fois que vous l’avez enregistré, vous devez le défendre”, a déclaré Eberflus. “Vous voulez être créatif dans la façon dont vous faites les choses et vous voulez le faire de manière sûre parce que c’est votre quart-arrière, vous voulez vous assurer que vous le faites de la bonne manière. Il doit juste savoir quand faire les choses de la bonne manière, quand glisser, quand sortir des limites, toutes ces choses.

Fields s’est précipité sur 82 verges et a marqué un touché au sol. Selon NFL Next Gen Stats, Fields a couru sur ce qui semblait être neuf jeux de course conçus.

Le quart-arrière des Bears est également devenu le deuxième joueur des 30 dernières saisons à lancer 100 verges avec un touché, tout en se précipitant pour 70 verges et un touché en première mi-temps, selon NFL Research. Le seul autre QB à y parvenir était Russell Wilson, qui l’a fait deux fois.

Fields a complété 13 de ses 21 tentatives pour 179 verges, un touché et une interception.

L’attaque des Bears a également profité de la capacité de Fields à se débrouiller. Fields a trouvé Cole Kmet au troisième essai pour 26 verges sur une course et Darnell Mooney à quelques reprises pour des attrapés de plus de 15 verges au troisième essai.

Les Bears étaient 11 sur 18 au troisième essai contre les Patriots.

“Juste l’efficacité”, a déclaré Ebeflus à propos de ce qui l’a impressionné à propos des troisièmes conversions de Fields. «Bien sûr, la façon dont vous le faites est importante, mais c’est le faire, c’est important. Il a utilisé ses jambes quand il en avait besoin et nous avons pensé qu’il a bien exécuté le troisième essai et les chiffres le montrent.

Eberflus a passé beaucoup de temps en tant qu’entraîneur défensif à essayer de trouver des moyens d’arrêter les quarts en fuite. Maintenant, il en aura un alors que lui et le coordinateur offensif Luke Getsy essaieront de trouver le juste milieu pour envoyer Fields en fuite.

“Je pense que c’est très difficile à défendre”, a déclaré Eberflus. “J’ai essayé de défendre ces gars au fil des ans et c’est très difficile, donc nous devons juste le faire de la bonne façon. Nous devons être créatifs dans la façon dont nous le faisons.

Retour à l’essentiel: Les Bears ont passé une grande partie de leurs 10 jours entre les matchs de la semaine dernière à revenir aux fondamentaux.

Eberflus a déclaré qu’il n’y avait pas de raison précise pour laquelle il avait décidé de le faire avant le match de lundi. Ses mentors ont toujours accordé une importance à toujours travailler sur les fondamentaux.

“C’est quelque chose que nous faisons chaque semaine”, a déclaré Eberflus. «Nous choisissons vraiment quelque chose pour lequel nous voulons nous assurer que le gars s’améliore et vous vous concentrez là-dessus, le gars sera un meilleur produit sur le terrain de football, un meilleur interprète de la semaine 1 à la semaine 6, de la semaine 6 à la semaine 12. »

Mise à jour des blessures : Eberflus n’a pas eu de mise à jour sur le joueur de ligne offensive Lucas Patrick, qui a quitté le match de lundi avec une blessure à l’orteil.

Eberflus a déclaré qu’il serait davantage évalué par les médecins mardi.