plus de corps retrouvés, 86 morts

Quelques jours après que les équipes sur le site d’un effondrement massif d’un immeuble en copropriété soient solennellement passées d’une mission de sauvetage à une mission de récupération, le nombre de morts est passé samedi à 86 victimes confirmées après la découverte de sept autres corps.

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré samedi matin que 43 personnes restaient potentiellement portées disparues.

« Nous avons un objectif commun : mettre un terme aux familles qui attendent toujours », a déclaré Levine Cava lors d’une conférence de presse samedi.

Levine Cava a déclaré que les équipes se sont brièvement arrêtées à 7 heures du matin en raison d’un coup de foudre avant de reprendre le travail une heure plus tard. Malgré la pluie attendue, elle a déclaré que les efforts de récupération se poursuivront tant que les équipages pourront rester en sécurité. Elle a déclaré que les techniciens en matières dangereuses sont également chargés de surveiller la qualité de l’air sur le site.

Alors que les efforts de récupération se poursuivent à un « rythme intense », le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré qu’il y avait eu « une énorme quantité de poussière » sur le site.

Tina Paul, vice-maire de Surfside, a déclaré que les équipes israéliennes sur place quitteraient Surfside samedi soir et les a remerciées pour leur travail.

« Ils ont travaillé sans relâche, 24 heures sur 24 », a-t-elle déclaré.

Paul a déclaré que les membres d’équipage israéliens ont passé huit heures à récupérer un seul corps, en prenant soin de le manipuler conformément à la loi juive.

« Allez en paix, mes amis, nos amis », a-t-elle dit. « Merci beaucoup d’être avec nous, d’être avec nous. Nous ne sommes pas seuls. »

Le chef des pompiers du comté de Miami-​Dade, Alan Cominsky, a déclaré jeudi qu’il s’attend à ce que la recherche de restes humains prenne encore plusieurs semaines.

Dans une « petite bonne nouvelle », Levine Cava a déclaré vendredi qu’un chat vivant au 9e étage de l’immeuble avait récemment été retrouvé et réuni avec sa famille.

La famille d’un adolescent sauvé des décombres a intenté une action en justice accusant l’association de copropriété de l’immeuble d’avoir ignoré un rapport de 2018 d’ingénieurs en structure qui révélait des dommages structurels majeurs et généralisés.

L’adolescent Jonah Handler était assis dans sa chambre avec sa mère lorsque les murs de leur condominium à Champlain Towers South ont cédé il y a deux semaines.

« Ils sont tombés en liberté vers ce qu’ils pensaient être une mort certaine », selon un procès déposé cette semaine. « Stacie et Jonah ont atterri plusieurs étages plus bas et étaient miraculeusement encore en vie. »

Cependant, alors que Handler, âgé de 15 ans, a survécu, sa mère de 54 ans, Stacie Fang, est décédée après avoir été transportée à l’hôpital pour y être soignée.

La plainte fait partie des 15 plaintes déposées depuis l’effondrement de la tour.

