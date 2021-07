plus de corps retrouvés, 79 morts

Le lendemain du jour où les équipes sur le site de l’effondrement d’un immeuble en copropriété sont passées solennellement d’une mission de sauvetage à une mission de récupération, le nombre de morts est passé à 79 victimes confirmées après la découverte de plus d’une douzaine de corps.

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré vendredi soir que 61 personnes restaient potentiellement portées disparues. Sur les 79 décès confirmés, 53 ont été identifiés.

Dans une « petite bonne nouvelle », Levine Cava a déclaré qu’un chat vivant au 9e étage de l’immeuble avait récemment été retrouvé et réuni avec sa famille.

La police de Miami-Dade a publié les noms de huit autres victimes vendredi après-midi. Parmi eux se trouvaient Sophia López Moreira, la sœur de la première dame du Paraguay, ainsi que le mari de Moreira, Luis Pettengill, et Luis Lopez Moreira III, 3 ans, l’un de leurs trois enfants.

Malgré un sombre changement de mission, passant du sauvetage des survivants à la récupération des restes, les équipages ont continué à travailler 24 heures sur 24.

« La pile qui était à l’origine à quatre ou cinq étages est maintenant presque au niveau du sol », a déclaré le maire de Surfside, Charles Burkett, ajoutant qu’il était impressionné par les récents progrès des efforts.

Burkett a ajouté que les équipes sur place ont également développé une procédure de collecte et de retour des objets personnels trouvés parmi les décombres.

Effondrement de la copropriété :Alors que la montée des eaux érode les bâtiments, il devient de plus en plus risqué de vivre sur la côte

Les victimes:Se souvenir de ceux qui sont morts dans l’effondrement de l’immeuble en copropriété à Surfside, en Floride

Levine Cava a déclaré que la mission de récupération « avance de toute urgence » pour apporter des nouvelles aux familles et la fermeture aussi rapidement que possible. Plus de 13 millions de livres de béton et de débris ont été retirés du site vendredi, a déclaré Levine Cava.

Le chef des pompiers du comté de Miami-Dade, Alan Cominsky, a déclaré vendredi que deux membres d’équipage avaient été blessés au travail. L’une était « de nature cardiaque » tandis que l’autre était une lacération qui nécessitait des points de suture, a-t-il déclaré. Les deux membres d’équipage ont reçu des soins médicaux et sont dans un état stable.

Avant de passer d’une mission de sauvetage à une mission de récupération, le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah, a déclaré aux familles que les autorités avaient conclu qu’il serait presque impossible de trouver des personnes en vie.

« Notre seule responsabilité à ce stade est de mettre un terme », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait « aucune chance de vie ».

Cominsky a déclaré jeudi qu’il s’attend à ce que la recherche de restes humains prenne encore plusieurs semaines.

Formation des conseils d’associations de copropriétés :La Floride détourne des millions de dollars en frais de copropriété depuis des années

Pendant ce temps, l’effondrement de la copropriété continue de susciter un examen plus approfondi du fonctionnement interne des associations de propriétaires de copropriété, y compris la formation des membres de l’association.

Les rapports du réseau USA TODAY ont révélé que l’État de Floride avait perçu 13,7 millions de dollars de frais en 2020 auprès d’associations de propriétaires de condominiums, de multipropriétés de vacances et de parcs de maisons mobiles.

Mais l’argent n’a pas été utilisé aux fins prévues – y compris la formation des associations de copropriétés sur des choses comme l’entretien. Au lieu de cela, la législature de Floride en a injecté 5 millions de dollars dans le fonds général de l’État, une pratique que certains législateurs remettent en question à la suite de l’effondrement du bâtiment.

Contribution: Clayton Park et Jeffrey Schweers, The Daytona Beach News-Journal

Contactez News Now Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.