Plus de constructeurs de maisons baissent les prix, le sentiment chute pour le neuvième mois consécutif

De plus en plus de constructeurs baissent les prix des maisons alors que leur confiance dans le marché continue de chuter.

Le sentiment des constructeurs de maisons en septembre a chuté de trois points à 46 sur l’indice du marché du logement de la National Association of Home Builders / Wells Fargo. Tout ce qui est inférieur à 50 est considéré comme négatif.

Il s’agit du neuvième mois consécutif de baisse et du niveau le plus bas depuis mai 2014, à l’exception d’une baisse de courte durée au début de la pandémie de coronavirus en 2020. Le sentiment était à 83 en janvier de cette année, lorsque les taux d’intérêt étaient environ la moitié de ce qu’ils sont maintenant.

En effet, les constructeurs blâment la hausse des taux pour leur sentiment de baisse. La moyenne sur le fixe de 30 ans a commencé cette année autour de 3% puis a commencé à augmenter régulièrement, franchissant 6% pendant quelques jours en juin, selon Mortgage News Daily. Il a ensuite un peu reculé et atteint presque 5 % en août, avant de remonter fortement à nouveau, repassant au-dessus de 6 % ce mois-ci. Cela a rendu un marché du logement déjà cher encore moins abordable. La Réserve fédérale, quant à elle, devrait à nouveau relever son taux directeur cette semaine, l’inflation restant élevée.

“Le trafic d’acheteurs est faible sur de nombreux marchés, car de plus en plus de consommateurs restent sur la touche en raison des taux hypothécaires élevés et des prix des maisons qui mettent l’achat d’une nouvelle maison hors de portée financière pour de nombreux ménages”, a déclaré le président de la NAHB, Jerry Konter, constructeur et promoteur immobilier. de Savannah, Geogia.

Près d’un quart des constructeurs de maisons ont également signalé une baisse des prix des maisons, contre 19% en août, a ajouté Konter.

Sur les trois composantes de l’indice, les conditions de vente actuelles ont chuté de trois points à 54, les attentes de vente au cours des six prochains mois ont chuté d’un point à 46 et le trafic des acheteurs a chuté d’un point à 31.

Les constructeurs continuent de rapporter des coûts de construction élevés, en plus des taux d’intérêt plus élevés qui pèsent sur leur marché. Les coûts plus élevés des terrains, de la main-d’œuvre et des matériaux ont rendu plus difficile pour les constructeurs de baisser les prix, mais ils y sont maintenant contraints.

“Sur ce marché faible, plus de la moitié des constructeurs de notre enquête ont déclaré avoir utilisé des incitations pour soutenir les ventes, notamment des rachats de taux hypothécaires, des équipements gratuits et des réductions de prix”, a déclaré Robert Dietz, économiste en chef de NAHB.

Sur une moyenne mobile de trois mois, le sentiment dans le Nord-Est a chuté de cinq points à 51 et a également chuté de cinq points à 44 dans le Midwest. Dans le Sud, il a chuté de sept points à 56, et dans l’Ouest, où les prix des maisons sont les plus élevés, le sentiment a baissé de 10 points à 41.