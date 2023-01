Plus de concurrence entre les fournisseurs d’iPhone de Taiwan et de Chine, selon le PDG

“Les entreprises chinoises deviennent assez compétitives pour les assembleurs d’iPhone. La Chine se porte plutôt bien dans à peu près tout, sauf les semi-conducteurs”, a déclaré vendredi Kirk Yang, président et chef de la direction de Kirkland Capital, à “Squawk Box Asia” de CNBC.

De plus en plus d’entreprises de fabrication d’électronique de Chine continentale devraient ravir des parts de marché à leurs homologues taïwanais tels que Foxcon et Pégatron a déclaré un gestionnaire de fonds d’investissement.

“C’est pourquoi, à terme, vous verrez de plus en plus d’entreprises chinoises prendre des parts de marché aux entreprises électroniques taïwanaises”, a ajouté Yang.

Pomme Le plus grand fournisseur de Foxconn, également connu sous le nom de Hon Hai, fait face à la concurrence du chinois Luxshare, qui aurait obtenu un contrat pour produire des modèles d’iPhone haut de gamme en Chine.

Cela vient après que Foxconn a publié des revenus record non audités en 2022 et a signalé que la production de son usine d’iPhone en Chine était “essentiellement revenue à la normale.”