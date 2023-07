Plus de concerts, de sports et de Taylor Swift

Lorsque la tournée Eras de Taylor Swift se déroulera à Singapour l’année prochaine, Rjay Ignacio a déclaré qu’il serait là, qu’il ait un billet ou non. « Taylor Swift a une énorme base de fans en Asie », a déclaré le créateur de contenu YouTube de Pasig City, aux Philippines. « Donc, la probabilité est très faible d’obtenir un billet. » Mais cela ne l’empêche pas de faire des projets de voyage, a-t-il déclaré. « Si je ne peux pas obtenir de billet, je vais quand même à Singapour », a-t-il déclaré. « Je vais [the] parking juste pour entendre et ressentir » la performance.

Une tendance croissante

Le Philippin Rjay Ignacio a déclaré que cette photo était inspirée de son album préféré de Taylor Swift, « Folklore ». Il a dit qu’il ne voyagerait que « pour Taylor … je suis un grand fan ». Source : Rajy Ignacio

Les déplacements pour assister à des événements ont augmenté cette année, selon un rapport publié en mai par Deloitte intitulé « L’économie de l’expérience perdure ». Basé sur une enquête auprès de quelque 3 500 Américains, le rapport a noté que les motivations les plus courantes pour voyager – passer du temps avec des êtres chers et se détendre – sont restées relativement stables. « Cependant, 2023 a vu une augmentation des motivations probablement supprimées par la pandémie – comme les événements spéciaux et les escapades romantiques », a-t-il déclaré. La pandémie a interrompu les voyages et les grands événements sportifs et musicaux, mais « il y a définitivement un rebond qui se produit maintenant », a déclaré Farhan Abrol, un résident de San Francisco, qui a assisté à l’Open de France et à Wimbledon le mois dernier. « J’ai l’impression que le luxe est une raison courante de voyager », a-t-il déclaré. Pourtant, ce n’est « pas quelque chose qui semble résonner avec les façons millénaires de dépenser de l’argent ». Pour ce groupe d’âge, il a dit que c’était plus « des histoires que des trucs ».

Voyager pour les ‘meilleures places’

Kanyarat Teawprasong, résident de Bangkok, a obtenu des billets pour voir Swift se produire à Singapour pendant une prévente de billets très décriée la semaine dernière, où les files d’attente en ligne ont dépassé le million. Maintenant, elle et son petit ami prévoient un voyage de trois jours à Singapour, qui sera sa cinquième visite dans la cité-état – « toujours pour des concerts », a-t-elle déclaré. « Le premier tampon sur mon passeport était pour assister à des concerts », a-t-elle déclaré à CNBC Travel. « Je suis quelqu’un qui aime vraiment aller aux concerts, surtout en Corée, au Japon, à Taïwan, à Hong Kong et à Singapour. »

Kanyarat Teawprasong, présenté ici lors d’un spectacle de Blackpink, a déclaré : « En plus de participer au concert, je peux aussi voyager dans différents pays. » Source : Kanyarat Teawprasong

Parfois, certains de ses groupes préférés viennent en Thaïlande, mais elle choisit de les voir ailleurs pour l’expérience de voyage, a-t-elle déclaré. De plus, « parfois, la raison pour laquelle j’assiste à des concerts à l’étranger est d’obtenir les meilleures places ».

Gros dépensiers

Avec plus de personnes disposées à voyager à l’étranger pour des événements majeurs, des villes qui attirent des événements de premier plan comme Singapour — La seule étape de la tournée de Swift en Asie du Sud-Est – verra des millions de dollars étrangers affluer dans ses hôtels, restaurants et attractions touristiques. Les Swifties, ou fans de Taylor Swift, dépensent en moyenne 1 330 $ en billets, en nourriture et en voyages, selon la société de recherche QuestionPro. Mais ceux qui voyagent à l’étranger sont susceptibles de dépenser beaucoup plus, un fait exacerbé par la hausse des frais de voyage, qui grimpent souvent encore plus autour d’événements de grande envergure. Des entreprises voient le jour pour répondre à ces voyageurs, en emballant des billets d’événement avec des séjours à l’hôtel, des rencontres, du golf et d’autres activités. La société de divertissement Live Nation a lancé Vibee en avril. Il vend des forfaits pour assister au festival de musique Austin City Limits en octobre (à partir de 1 366 $), ainsi qu’une « expérience VIP » pour y assister Les concerts de U2:UV à Las Vegas plus tard cette année (à partir de 1 535 $), selon son site Web.

Les forfaits VIP de Vibee pour Lollapalooza 2023, qui se tiendra au Grant Park de Chicago en août, sont déjà épuisés, selon son site Web. Armando L. Sanchez | Tribune de Chicago | Service de nouvelles de la tribune | Getty Images

« Certains de nos événements internationaux organisés incluent Dancing on the Sand, une escapade d’un week-end aux Bahamas dirigée et organisée par Lionel Richie », a déclaré le président de Vibee, Harvey Cohen, à CNBC Travel. « Nous prévoyons que l’intersection de la musique et des voyages ne fera que continuer à se renforcer. »

Façons d’économiser

Les prix moyens des hôtels aux États-Unis bondissent de 50 % lorsque la tournée Swift’s Eras arrive en ville, selon la société de logiciels de voyage Navan. Mais les données ont montré que les tarifs des hôtels avaient plus que doublé dans des endroits comme Cincinnati et Pittsburgh.

Pour éviter de faire face à une « augmentation astronomique des prix », Wid, un habitant de Jakarta, a déclaré qu’un de ses amis avait réservé un hôtel à Singapour avant même que les billets de la tournée de Swift ne soient mis en vente. Il a demandé à ne pas être identifié par son nom de famille car il achète des billets de concert pour d’autres moyennant des frais. Américaine Nan Palmero a déclaré que les prix de l’hébergement, ainsi que des vols sur Qatar Airways, avaient été gonflés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 à Doha. « La FIFA a verrouillé le système afin que vous ne puissiez pas obtenir d’hébergement tant que vous n’avez pas reçu de billet pour les matchs. Au moment où nous avons pu obtenir un hébergement, tous les hôtels étaient réservés ou réservés, pour les personnes qui avaient des forfaits VIP groupés. » Lui et son père ont finalement réservé un appartement de deux chambres géré par Accor, a-t-il déclaré.

Nan Palmero a déclaré que la Coupe du Monde de la FIFA 2022 était la première fois que lui et son père voyageaient à l’étranger pour un événement sportif. « J’ai sauté sur l’occasion car c’est un événement mondial dans un endroit où je n’étais jamais allé. » Source : Nan Palmero