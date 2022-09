Une grande partie du centre-nord de l’Illinois et du nord-est de l’Illinois est sous surveillance d’inondation aujourd’hui jusqu’à 4 heures du matin le lundi 12 septembre.

Le Service météorologique national a publié l’avis de surveillance des crues pour les comtés suivants : McHenry, Kane, Kendall, Lake, Boone, Ogle et Winnebago. En outre, le centre et le nord du comté de Cook sont également sous surveillance.

Les ruisseaux et les vapeurs peuvent sortir de leurs berges et des inondations peuvent se produire dans les zones urbaines et mal drainées, a déclaré le NWS.

La surveillance des inondations est due aux pluies modérées à fortes qui sont attendues jusqu’à ce soir. Les précipitations peuvent totaliser deux à quatre pouces avec des quantités supérieures à quatre pouces possibles dans certaines régions, selon le NWS.