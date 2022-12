Plus de colis suspects trouvés dans les ambassades ukrainiennes — RT World News

La police tchèque a analysé des colis suspects à l’ambassade d’Ukraine à Prague et dans un consulat à Brno, découvrant “tissu animal” dans une des lettres. Le ministère des Affaires étrangères de Kiev affirme que plusieurs de ses avant-postes diplomatiques ont reçu par la poste de la chair en décomposition et des parties d’animaux ces derniers jours.

La police nationale tchèque a annoncé vendredi que le consulat ukrainien à Brno avait été évacué et que des démineurs avaient été envoyés pour enquêter sur une “expédition suspecte”. Peu de temps après, la force a annoncé que le colis ne contenait pas d’explosifs, mais “tissu animal”.

La police a alors annoncé que “un envoi similaire” arrivé à l’ambassade d’Ukraine à Prague. Des démineurs ont été déployés pour examiner le colis, ce que la police a déclaré “ressemble à celui qui est arrivé à Brno.” Encore une fois, il s’est avéré qu’il contenait des tissus animaux.

Kiev a ordonné à ses ambassades de renforcer la sécurité après qu’un colis contenant un engin explosif a été livré mercredi à l’ambassade d’Ukraine à Madrid. Le colis a explosé entre les mains d’un employé. D’autres colis explosifs ont été livrés à l’ambassade des États-Unis à Madrid, au ministère espagnol de la Défense, à la résidence du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, à un centre satellite de la base aérienne de Torrejon de Ardoz et à l’usine d’armement Instalaza à Saragosse, qui produit des lance-grenades destinés à Ukraine.

Alors que le ministre ukrainien de la Défense, Aleksey Reznikov, a accusé la Russie d’être responsable de la série de lettres piégées, Moscou a nié les accusations et les enquêteurs espagnols auraient exclu toute implication russe. Les autorités espagnoles pensent que les lettres ont toutes été envoyées par une seule personne et que le matériel explosif à l’intérieur était d’un type que l’on trouve couramment dans les feux d’artifice de jardin.

Outre la campagne espagnole de bombardements de lettres, le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a déclaré vendredi que des colis sanglants contenant des yeux d’animaux étaient arrivés dans les ambassades ukrainiennes en Hongrie, en Pologne, en Croatie, en Italie et en Autriche, ainsi qu’à Prague et à Brno, au cours de la la semaine dernière. Nikolenko a écrit sur Facebook que ces colis “étaient imprégnés d’un liquide de couleur caractéristique et avaient une odeur correspondante.”

Toutes ces lettres provenaient d’un seul pays européen, a-t-il poursuivi, sans révéler le pays en question.