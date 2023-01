"Plus de chances que l'économie descende en dessous de 6 % que...": Le conseiller explique

La conseillère économique en chef V Anantha Nageswaran a déclaré aujourd’hui à NDTV que l’élan de la croissance économique devrait se poursuivre, c’est pourquoi une forte croissance du PIB (produit intérieur brut) pourrait être prévue pour l’exercice à venir (2023-24).

S’adressant à NDTV avant la présentation du budget de l’Union demain, M. Nageswaran a déclaré que la prévision de croissance économique publiée il y a quelques semaines était estimée à environ 7% pour l’exercice en cours.

Interrogé sur la base des prévisions du PIB pour le prochain exercice, M. Nageswaran a déclaré: “Le taux de croissance aux troisième et quatrième trimestres sera légèrement faible, mais si vous regardez le schéma historique, il n’y a pas de tendance selon laquelle si la croissance économique ralentit au cours troisième et quatrième trimestres, cela se répercute sur le premier trimestre. Cela ne se produit pas. Donc, dans l’ensemble, nous sommes convaincus que l’économie connaîtra une croissance de 6,5 % ».

“Le risque de baisse est plus élevé, car actuellement la production industrielle, la croissance du crédit, les investissements du secteur privé, la consommation privée — tous croissent à un rythme raisonnable et la tendance se poursuivra”, a-t-il déclaré.

Il y avait aussi un avertissement statutaire : “Toute déclaration sur la croissance économique est soumise à des hypothèses. Les hypothèses sous-jacentes sont que les prix des matières premières ne remonteront pas comme en 2022.”

Sous réserve de ces hypothèses, “notre meilleure estimation est que l’économie connaîtra une croissance d’environ 6,5% par an en termes réels l’année prochaine”, a-t-il déclaré. “La fourchette est de 6 à 6,8% (2023-24), ce qui signifie que le risque de baisse est légèrement plus élevé. Ainsi, les chances que l’économie passe en dessous de 6% sont plus élevées qu’au-delà de 6,5%”, a-t-il ajouté.

L’équipe de M. Nageswaran a prévu une croissance économique de 6,5 % pour l’exercice 2023-2024, contre 7 % pour l’exercice actuel.

“La projection est globalement comparable aux estimations fournies par les agences multilatérales telles que la Banque mondiale, le FMI et la BAD et par la RBI, au niveau national. Le résultat réel de la croissance du PIB réel se situera probablement entre 6 % et 6,8 %. pour cent, en fonction de la trajectoire des développements économiques et politiques à l’échelle mondiale », indique l’Étude économique.