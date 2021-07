Plus de chaleur et de temps extrêmes ce week-end

Un bâtiment de dôme thermique dans le nord des Rocheuses entraînera des températures plus élevées.

Un nouvel incendie brûle dans le comté de Butte, à moins de 16 km de Paradise, en Californie.

Paradise a été pratiquement détruit en 2018 par le feu de camp.

Soyez prêt, n’ayez pas peur.

C’est le mantra dans la ville rurale de Paradise en Californie du Nord, pratiquement détruite par un incendie de forêt il y a moins de trois ans. Aujourd’hui, le paradis se trouve à 10 miles de le feu de Dixie, un incendie non contenu qui a balayé plus de 3½ milles carrés de broussailles et de bois principalement depuis son allumage mercredi.

L’incendie est l’un des plus de 70 dans 12 États, de la Californie au Minnesota, alimenté par des semaines de chaleur, de sécheresse et d’autres facteurs dans une boucle implacable cet été.

Le maire de Paradise, Steve Crowder, a perdu sa maison et son entreprise en 2018 à cause du feu de camp, l’incendie de forêt le plus meurtrier de l’histoire moderne des États-Unis. Il est de retour et l’entreprise de broderie et d’impression de chemises de sa famille, A Stitch Above, sera de retour dès que le bâtiment sera terminé, a-t-il déclaré.

Crowder a déclaré qu’il « essayait de contrôler les rumeurs » pour garder les résidents calmes.

« Un accès difficile et un terrain escarpé ralentissent la progression des efforts de suppression », ont déclaré les responsables des incendies dans un communiqué, ajoutant que le feu « continue de brûler les zones peuplées ».

Crowder a déclaré que lui et les pompiers étaient prudemment optimistes.

« Il est censé chauffer un peu, mais on ne s’attend pas à un gros vent, ce qui est bien », a déclaré Crowder à USA TODAY. « Donc, Cal Fire espère avoir une autre bonne journée aujourd’hui. »

Les responsables de la ville ont tenté de calmer les nerfs dans un message sur Facebook : « Il n’y a toujours AUCUN AVERTISSEMENT D’ÉVACUATION OU ORDRE D’ÉVACUATION pour la ville de Paradise », indique le message. Il a ajouté que les autorités de la ville, des pompiers de Californie et du comté de Butte surveillaient de près l’incendie.

Joyce Mclean a reconstruit sa maison incendiée et le fera à nouveau si nécessaire, a-t-elle déclaré à KHSL-TV.

« Nous prenons chaque jour comme il vient, et si cela arrive, cela arrive », a déclaré Mclean. « Nous ne pouvons pas faire grand-chose à ce sujet. »

Mais certains habitants étaient à cran. Larry Peterson, dont la maison dans la ville voisine de Magalia a survécu à l’incendie précédent, a déclaré que certains de ses voisins rassemblaient leurs affaires au cas où ils devraient fuir.

« Chaque fois que vous avez un incendie après ce que nous avons traversé, et qu’un autre arrive, vous devez vous inquiéter », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision.

Plus de 34 400 incendies de forêt ont brûlé 2 255 218 millions d’acres cette année aux États-Unis, selon les estimations du National Interagency Fire Center. La région du nord-ouest du Pacifique du Forest Service a déclaré qu’elle était passée au niveau de préparation 5, le plus élevé.

« C’est assez tôt dans la saison des incendies pour atteindre ce niveau », a tweeté le Service forestier.

à l’ouest de rester «tragiquement sec» pendant au moins une semaine. L’incendie de l’Oregon peut brûler jusqu’à l’automne.

Le plus grand incendie est le Bootleg Fire dans l’Oregon, qui a brûlé plus de 330 milles carrés depuis le 6 juillet. Il ne reste qu’à 7% contenu, selon le Forest Service, et un confinement complet est attendu avant octobre. L’incendie de jeudi a commencé à se développer rapidement, provoquant des ordres d’évacuation pour davantage d’Oregoniens.

« Nous essayons de déterminer où il se déplace, à quelle distance et à quelle vitesse, pour déterminer quoi faire avec les niveaux d’évacuation », a déclaré Gert Zoutendijk, porte-parole du bureau de l’Oregon du State Fire Marshal. « Le grand mot est que tout le monde dans le comté de Lake soit au courant et commence à s’inscrire au système d’alerte s’il ne l’a pas déjà fait. »

Des températures à trois chiffres pourraient battre des records dans le Haut-Midwest dans les prochains jours. La doublure argentée maussade: « Il est possible que la fumée des incendies de forêt à proximité puisse garder le ciel brumeux, ce qui pourrait freiner une partie de la chaleur », a déclaré Jessica Storm, météorologue d’AccuWeather.

Un bâtiment de dôme thermique dans le nord des Rocheuses entraînera une flambée des températures – déjà supérieures à la normale – la semaine prochaine, selon Accuweather.

Dans le Montana, le record de 104 de Billings de dimanche, établi en 1955, devrait être à égalité. Les températures à trois chiffres devraient augmenter au début de la semaine prochaine, a déclaré Jessica Storm, météorologue d’AccuWeather. La température élevée prévue lundi est de 105 degrés, ce qui égalerait le record de 1960.

Un dôme thermique se produit lorsqu’il y a un fort changement de température de l’océan d’ouest en est dans l’océan Pacifique tropical. L’air chaud provenant de la partie ouest de l’océan Pacifique est piégé dans le courant-jet à l’approche de la terre. Lorsque cet air chaud arrive au-dessus de la terre, l’atmosphère emprisonne l’air chaud comme si un couvercle était mis dessus.

L’été a déjà été chaud. La nation a établi 585 records de chaleur de tous les temps au cours des 30 derniers jours, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration. Ils comprennent 349 températures maximales quotidiennes et 236 minimales nocturnes les plus chaudes.

Les températures devraient baisser plus tard la semaine prochaine, mais ne cherchez pas de temps frais de sitôt, a déclaré Storm.

« La chaleur extrême devrait s’atténuer légèrement au cours de la semaine prochaine, mais les températures devraient toujours rester bien au-dessus de la normale », a-t-elle déclaré.

Contribution: Associated Press