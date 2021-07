Plus de chaleur dans l’Ouest, finales de Wimbledon, retrait des statues confédérées : week-end en 5 choses

Des températures plus brutales frappent l’Occident

Une autre vague de chaleur torride est prévue pour l’ouest des États-Unis ce week-end. Des températures record de tous les temps pourraient être enregistrées dans des villes telles que Las Vegas et Sacramento, tandis que le hotspot notoire de Death Valley devrait voir des sommets approchant les 130 degrés – à quelques degrés de la température la plus chaude jamais mesurée sur Terre. La chaleur survient alors que le pays se remet de son mois de juin le plus chaud jamais enregistré.

Wimbledon couronne les champions féminins et masculins

Wimbledon organisera ses finales en simple messieurs et dames ce week-end. Samedi, l’Australienne n°1 Ash Barty affrontera l’ancienne n°1 Karolina Pliskova de la République tchèque dans la finale féminine (9 h HE, ESPN) alors que chacune vise son premier titre à Wimbledon. Les hommes entreront sur le terrain dimanche (9 h HE, ESPN) avec l’histoire en jeu: face à l’Italien Matteo Berrettini, le n ° 1 mondial Novak Djokovic vise sa sixième couronne à Wimbledon, son troisième majeur de 2021, et son 20e titre en simple du Grand Chelem en carrière, qui égaliserait ses rivaux de longue date Roger Federer et Rafael Nadal pour le plus grand nombre dans le tennis masculin.

Richard Branson de Virgin Galactic s’envole pour l’espace

Le milliardaire Richard Branson se dirige vers l’espace dimanche dans sa propre fusée. Il doit décoller du Nouveau-Mexique, décollant avec deux pilotes et trois autres employés à bord d’une fusée transportée en l’air par un avion à double fuselage. Il ne viendra que neuf jours avant que Jeff Bezos d’Amazon envisage de monter dans son propre vaisseau spatial Blue Origin. Alors que le vol de Branson sera plus long, celui de Bezos sera plus élevé. Branson considère qu’il est « très important » de l’essayer avant d’autoriser les touristes de l’espace à bord.

Des statues confédérées à Charlottesville devraient tomber

Un monument confédéré qui était le centre d’un violent rassemblement de suprémacistes blancs en 2017 à Charlottesville, en Virginie, faisant un mort, devrait s’effondrer samedi. La ville a déclaré que la statue en bronze du général confédéré Robert E. Lee et celle du général Thomas « Stonewall » Jackson seront retirées et stockées jusqu’à ce que le conseil municipal décide où les déplacer. Les membres du conseil ont voté en faveur du retrait de la statue de Lee en 2017. Plusieurs organisations ont intenté une action en justice dans l’opposition, mais la Cour suprême de Virginie a statué pour la ville en avril.

L’Angleterre et l’Italie s’affrontent en finale de l’Euro 2020

Après deux victoires en prolongation en demi-finale, l’Angleterre et l’Italie entrent sur le terrain dimanche pour la finale du Championnat d’Europe de l’UEFA. L’Italie a atteint la finale en battant l’Espagne aux tirs au but en demi-finale, et l’Angleterre a résisté au Danemark en prolongation. Les Anglais visent leur premier grand tournoi international depuis la Coupe du monde 1966, tandis que l’Italie cherche à remporter l’argenterie pour la première fois depuis sa victoire en Coupe du monde 2006. Le match présente également un match convaincant, l’Angleterre permettant le moins de buts à l’Euro 2020 et l’Italie étant la deuxième équipe la plus marquante du tournoi.

