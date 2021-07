Plus de CENT MILLE rassemblement contre la « tyrannie de Covid-19 » en France, pour protester contre les passeports d’immunité et le mandat de vaccination (VIDEO)

Quelque 114 000 personnes se sont rassemblées à travers la France pour dénoncer ce qu’elles considèrent comme une intrusion du gouvernement dans leur vie privée. Les manifestations étaient en réponse au déploiement des certificats Covid-19 et des plans de vaccination obligatoires.

Des milliers de manifestations ont eu lieu samedi dans les grandes villes françaises, avec un total de 137 manifestations signalées par le ministère de l’Intérieur. La plus grande marche de Paris a attiré environ 18 000 personnes. Les militants scandaient « Liberté! » et portant des pancartes protestant contre la politique du président Emmanuel Macron et exigeant sa démission.

L’éruption de la colère publique est intervenue en réponse aux mesures que le gouvernement Macron prend pour freiner l’épidémie de Covid-19. Lundi, il a été annoncé que les agents de santé devront être vaccinés d’ici la mi-septembre sous peine de perdre leur emploi. En août, la France rendra obligatoires les passeports Covid-19 pour visiter les espaces publics comme les restaurants. Le document certifie qu’une personne a été vaccinée, s’est récemment remise de la maladie ou a un nouveau test négatif.

Les manifestants considèrent ces politiques de santé comme une coercition inacceptable, une discrimination contre les sceptiques face aux vaccins et un glissement vers la tyrannie de la part du gouvernement. De plus petits rassemblements contre les mesures proposées ont eu lieu en France tout au long de la semaine.

Contrairement à certains événements précédents, les rassemblements de samedi ont été pour la plupart pacifiques, à l’exception de quelques incidents mineurs. La police aurait déployé des gaz lacrymogènes à Dijon et Nantes et procédé à plusieurs interpellations à Lyon.

Les forces politiques capitalisent sur la dissidence publique sur Covid-19. Le rassemblement dans la capitale a réuni les hommes politiques de droite Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan.

Philippot, ancien vice-président du Front national, a annoncé cette semaine sa candidature à l’élection présidentielle de l’an prochain. Pendant le rassemblement, il a présenté un homme qui a semblé déchirer son certificat de vaccination en morceaux dans un geste de protestation.

Macron veut créer la guerre vaccinés-non vaccinés alors que le clivage est entre ceux qui ont des valeurs d’humanité et de liberté et ceux qui sont dévorés par le conformisme et l’argent.

➡️ Ici, Anthony, vacciné, déchire son QR code car il a de belles valeurs ! Bravo ! pic.twitter.com/2Hasv0MuQr — Florian Philippot (@f_philippot) 17 juillet 2021

Il y a également eu une certaine intersection entre les manifestants de Covid-19 et le mouvement anti-gouvernemental des Gilets jaunes, qui a rejoint les marches. Les Gilets jaunes ont organisé des manifestations de masse régulières contre Macron pendant plus de deux ans depuis 2018, s’opposant à la campagne d’austérité économique du président.

La France a vacciné environ la moitié de sa population, 55,5% ayant reçu au moins une dose. Mais les responsables de la santé ont récemment signalé une augmentation des infections quotidiennes à environ un quart du niveau record de la mi-avril observé lors de la deuxième vague. Le gouvernement craint que la tendance ne se poursuive.

« La variante Delta est là, il ne faut pas cacher la vérité, elle est plus contagieuse que les précédentes. Nous devons nous adapter et y faire face », a déclaré samedi le Premier ministre Jean Castex.

