Plus de cas d’épidémie d’E. Coli liés à la laitue du restaurant Wendy’s

Par Ernie Mundell Journaliste de la Journée de la santé

VENDREDI 2 septembre 2022 (HealthDay News) — Au total, 97 personnes dans six États ont été rendues malades par E. coli, lors d’une épidémie peut-être liée à de la laitue contaminée utilisée dans les sandwichs vendus dans les restaurants Wendy’s.

“Depuis la dernière mise à jour du 25 août 2022, 13 autres maladies ont été signalées au CDC”, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis dans un communiqué mis à jour publié jeudi. Deux États – Kentucky et New York (avec un cas chacun) – ont maintenant été ajoutés à la liste des États signalant des cas, qui comprend également le Michigan (58 cas), l’Ohio (24), l’Indiana (11) et la Pennsylvanie (2 ).

Les maladies causées par une infection par la bactérie gastro-intestinale ont souvent été graves.

“Sur 81 personnes pour lesquelles des informations sont disponibles, 43 ont été hospitalisées et 10 ont développé un syndrome hémolytique et urémique, une maladie grave pouvant provoquer une insuffisance rénale”, a déclaré le CDC, bien qu'”aucun décès n’ait été signalé”.

La source exacte de l’épidémie n’a toujours pas été officiellement confirmée, mais le CDC a déclaré que dans 67 cas où les enquêteurs ont demandé ce que les gens avaient mangé au cours de la semaine précédant la maladie, 81% ont déclaré avoir mangé chez Wendy’s.