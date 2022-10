Plus de Canadiens que jamais n’ont aucune appartenance religieuse, selon le recensement – ​​Kelowna Capital News

Les Canadiens perdent leur religion à un rythme sans précédent, plus d’un tiers du pays n’ayant déclaré aucune appartenance religieuse lors du dernier recensement, a révélé mercredi Statistique Canada.

Et bien que la dernière tranche de données du recensement de 2021 montre que la proportion de Canadiens non religieux a plus que doublé au cours des 20 dernières années – pour atteindre 34,6%, contre 16,5% en 2001 – la part du pays qui s’identifie comme Christian a rétréci.

Ils représentaient 53,3 % de la population en 2021, contre 67,3 % en 2011 et 77,1 % en 2001.

“Il est juste de dire que les deux choses que nous constatons – la croissance de la population non religieuse, ainsi que la baisse du nombre de personnes déclarant des confessions chrétiennes – sont liées”, a déclaré Jarod Dobson, analyste principal chez StatCan. Division de la diversité et des statistiques socioculturelles.

La tendance au Canada est conforme à celle des États-Unis, a noté l’agence.

“Il y a des études qui ont été faites qui montrent qu’au fil du temps, l’importance de la religion dans la vie des gens a diminué”, a déclaré Dobson.

Pour Tania Akon de Toronto, abandonner sa foi musulmane signifiait perdre non seulement sa philosophie directrice, mais aussi sa communauté.

« Si vous quittez votre communauté dans un endroit comme Toronto, vous n’êtes qu’un travailleur, dit-elle. “Vous essayez de trouver ce sens, cette connexion et cette humanité (au travail) … mais ce n’est pas une garantie.”

À la recherche de cette connexion, Akon s’est tourné vers l’humanisme séculier, une philosophie-communauté centrée sur la dignité humaine. Quelque 11 390 personnes se sont décrites comme humanistes lors du dernier recensement.

La catégorie non religieuse comprend les personnes qui s’identifient comme athées et agnostiques, ainsi que les humanistes et ceux qui ont d’autres perspectives laïques.

Akon a assisté à sa première réunion de la communauté laïque Toronto Oasis en 2017 et est depuis devenue l’une de ses organisatrices bénévoles.

Jusqu’au début de la pandémie de COVID-19, ils se réunissaient chaque semaine dans un centre interconfessionnel, accueillant des conférenciers et des musiciens.

“Chaque dimanche matin, donc c’est comme une église sauf qu’il n’y a pas de dogme, pas de doctrine”, a déclaré Akon.

Ils ont migré vers des réunions virtuelles lorsque la pandémie a commencé et n’y sont pas revenus depuis.

Même ainsi, dit-elle, le sens de la communauté persiste.

« Nous répondons à un besoin, dit-elle. “Il est organisé par des gens comme moi qui ont eux-mêmes le besoin et qui ont essayé de créer quelque chose pour répondre à un besoin que nous avons.”

Sarah Wilkins-Laflamme, professeure agrégée de sociologie à l’Université de Waterloo, a déclaré qu’il y a eu un abandon du développement communautaire en personne au cours des dernières décennies.

«Je ne veux pas dire que la communauté en personne est morte – ce n’est certainement pas le cas. Mais souvent maintenant, c’est passé à la communauté numérique », a-t-elle déclaré. “Cela prend une certaine forme qui n’est peut-être pas des activités hebdomadaires régulières, mais qui s’articule autour de nos modes de vie occupés de nos jours.”

La vie a beaucoup changé depuis l’apogée du christianisme au Canada au 19e siècle, dit-elle.

« L’église était souvent le centre de la vie sociale, politique et communautaire, ainsi qu’un centre religieux », a déclaré Wilkins-Laflamme.

“Nous sommes maintenant dans une société où c’est encore une possibilité, mais il y a beaucoup d’autres possibilités pour les personnes qui recherchent une communauté.”

Alors même que la proportion de personnes non religieuses augmente, certaines religions non chrétiennes se développent, principalement en raison de l’immigration.

L’islam est la deuxième religion la plus souvent déclarée au Canada en 2021, près de 5 % de la population s’identifiant comme musulmane. C’est plus que doublé depuis 2001, alors que la part n’était que de 2 %.

Pendant ce temps, 2,3 % de la population s’identifie désormais comme hindoue, contre 1 % en 2001.

Ceux qui sont affiliés à une religion donnée ne sont pas nécessairement des membres pratiquants de cette religion, a noté Statistique Canada.

L’agence a déclaré que la publication de cette année présente le portrait le plus complet des affiliations religieuses des Canadiens à ce jour, car le recensement est lié à une liste de 200 exemples de dénominations à examiner avant d’écrire dans leur religion, ce qui encourage les gens à être plus précis.

Par exemple, 1 645 personnes ont déclaré être druidiques lors du recensement de 2021, tandis que 4 475 ont déclaré être néopaïennes. Dans les enquêtes passées, ils n’auraient été identifiés que comme païens.

Le parapluie païen, qui comprend également 12 625 wiccans, englobe désormais 45 325 personnes.

—Nicole Thompson, La Presse Canadienne

