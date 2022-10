Plus de bouches d’incendie peuvent aider à résoudre les problèmes de qualité de l’eau de Johnsburg – Shaw Local

Les plaintes concernant la qualité de l’eau qui affligent un système d’eau vieillissant à Johnsburg pourraient être aidées avec deux ports de rinçage de bouche d’incendie dans des impasses, ont déclaré des responsables de Prairie Path Water Co.

La société prévoit également de remplacer six autres bouches d’incendie au cours des deux prochaines semaines pour aider à garder l’eau fraîche, a déclaré Justin Kersey, président de Prairie Path.

Certains résidents de Johnsburg se plaignent depuis plusieurs années de l’eau décolorée et malodorante de Prairie Path. Bien que l’eau ait été jugée potable par les responsables de la santé, des plaintes à la fin du printemps dernier ont conduit à une réunion des résidents, des responsables du village et des responsables des services publics début juin.

Les nouvelles bouches d’incendie “aideraient à l’âge de l’eau / à la qualité de l’eau sur certaines de nos conduites sans issue”, a déclaré Kersey dans un e-mail.

Les nouveaux ports d’hydrant, placés sur les conduites d’eau qui se terminent sans issue au lieu de faire une boucle pour empêcher l’eau stagnante, permettront aux travailleurs d’évacuer l’eau de ces zones, a-t-il déclaré.

“Ces emplacements particuliers ont été choisis en fonction des commentaires des clients”, a déclaré Kersey.

Une troisième nouvelle bouche d’incendie sera également placée à un endroit qui n’a pas encore été déterminé pour résoudre le problème de l’impasse, a-t-il déclaré.

Il a crédité le directeur des opérations “relativement nouveau” Kyle Woodworth d’avoir créé un plan pour améliorer la qualité de l’eau pendant que l’entreprise attend une étude sur l’âge de l’eau qui a débuté en avril.

Woodworth, a déclaré Kersey, “s’est rapidement familiarisé avec le territoire et a élaboré un plan”.

Les travaux de prise d’eau font suite à un projet de remplacement d’une conduite d’eau principale. Ce travail est à l’heure ou en avance sur le calendrier, a déclaré Kersey.

Depuis début septembre, les conduites d’eau ont été remplacées sur des portions de Brorson Lane, Sudeenew Drive, Channel Beach Avenue, Riverview Drive et Lakeview Street.

Les portions Brorson et Sudeenew sont terminées et l’entrepreneur s’apprête à relier les services d’eau aux nouvelles canalisations de Sunset, Channel Beach et Lakeview d’ici lundi, a déclaré Kersey.

“Nous commencerons les travaux de restauration du site – asphalte et ensemencement – dans les deux prochaines semaines”, a-t-il déclaré.

L’étude sur l’âge de l’eau devrait être terminée d’ici la fin de 2022. La société espère utiliser cette étude pour déterminer comment l’ensemble du système peut être reconstruit.

Dans l’intervalle, les ingénieurs ont suggéré des moyens d’améliorer la qualité de l’eau, a déclaré Kersey.

“Les ingénieurs examinent un itinéraire de rinçage révisé, qui semble être différent de notre itinéraire de rinçage actuel, ce qui devrait aider à résoudre les problèmes de qualité de l’eau”, a-t-il déclaré.