Le journaliste légendaire a critiqué les médias grand public pour avoir ignoré son histoire, qui a épinglé l’acte de sabotage aux États-Unis.

Le journaliste Seymour Hersh a promis de révéler des informations plus incriminantes liant les États-Unis à la démolition des gazoducs Nord Stream. Le président Joe Biden a ordonné la destruction des lignes pour empêcher l’Allemagne de reprendre l’achat de gaz russe bon marché, a-t-il affirmé.

Dans un message sur sa page Substack mercredi, Hersh a critiqué les médias grand public – en distinguant le New York Times et le Washington Post – pour avoir refusé de « lancer un mot » sur l’histoire du pipeline et pour avoir ignoré les appels de la Russie et de la Chine à une enquête internationale.

Les deux journaux, a-t-il dit, ont publié ses exposés sur les crimes de guerre de l’armée américaine au Vietnam, mais ne semblent plus s’intéresser à « la sécurité nationale ou les questions de guerre et de paix ».















Nord Stream 1 et 2, qui reliaient la Russie et l’Allemagne sous la mer Baltique, ont été endommagés lors d’une série d’explosions sous-marines en septembre dernier. Hersh, un journaliste lauréat du prix Pulitzer, a publié la semaine dernière un rapport accusant les États-Unis d’être responsables de l’attaque et détaillant comment l’administration Biden et la CIA avaient planifié l’opération. La Maison Blanche a rejeté l’allégation comme “fiction totalement fausse et complète.”

L’article étayait les affirmations répétées de Moscou selon lesquelles les États-Unis avaient mené la frappe afin d’empêcher le rapprochement entre la Russie et l’Allemagne, tout en rendant Berlin dépendant du gaz naturel liquéfié américain plus cher.

L’Allemagne a interrompu la certification de Nord Stream 2 quelques jours avant l’entrée des troupes russes en Ukraine, et les sanctions de l’UE ont étranglé le flux de gaz via Nord Stream 1 depuis la fin de l’été en empêchant des réparations vitales. Cependant, Hersh a déclaré mardi au journal allemand Berliner Zeitung que l’administration Biden craignait que Berlin ne lève ces sanctions et ne reprenne le transit du gaz alors que les températures chutaient au cours de l’hiver.

« Le président des États-Unis préférerait voir l’Allemagne geler plutôt que [see] L’Allemagne pourrait cesser de soutenir l’Ukraine », il a affirmé.

“Il y a peut-être plus à apprendre sur la décision de Joe Biden d’empêcher le gouvernement allemand d’avoir des doutes sur le manque de gaz bon marché cet hiver”, Hersh a écrit mercredi. “Restez à l’écoute,” il a dit. “Nous ne sommes qu’en première base…”