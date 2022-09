Plus de blocage à la frontière : bon débarras de l’application ArriveCAN

Enfin et heureusement, ArriveCAN est mort à l’arrivée dans les aéroports et aux postes frontaliers, car la vaccination obligatoire pour l’entrée des étrangers au Canada est levée d’ici la fin du mois, selon des sources gouvernementales.

L’application sujette aux pépins, que les étrangers frénétiques se sont précipités pour télécharger dans les files d’attente des douanes ou alors qu’ils étaient entassés dans des voitures près des points d’entrée terrestres, a fait son apparition au début de la pandémie alors que le Canada ouvrait une porte prudente aux voyages internationaux.

Mais l’industrie du voyage et les entreprises frontalières ont passé l’année dernière à faire valoir que leur santé économique exigeait son élimination, insistant sur le fait que l’application avec ses questionnaires et ses codes de vaccination n’a pas fait grand-chose pour protéger le Canada d’un monde infecté par le COVID.

Et ils ont eu raison.

Le moment de la décision du premier ministre jeudi (qui devrait être annoncée lundi) était davantage motivé par la nécessité de protéger la peau politique de Justin Trudeau que par la santé du grand public.

OK, peut-être que le jeune chef conservateur Pierre Poilievre mérite une aide pour inciter le gouvernement à mettre le Canada en ligne avec le reste du monde voyageur.

L’une des plus grandes lignes d’applaudissements de son arsenal anti-gardien a été retirée de la liste avec la décision du cabinet de rendre ArriveCAN simplement facultatif.

Mais l’application en tant qu’agent présumé du chaos de l’aéroport était de plus en plus considérée comme l’entêtement du gouvernement sur le bon sens, ce qui a amplifié cette accusation comme un exemple de “réveil” libéral dont vous avez beaucoup entendu parler ces derniers temps.

Donc, sans beaucoup de protestations, voire aucune, de la part des autorités sanitaires si prudentes de la pandémie, l’application et les tests aléatoires associés dans les aéroports seront abandonnés, laissant derrière eux un héritage de correspondances de vol manquées à partir des files d’attente générées par ArriveCAN tout en coûtant des millions de dollars à l’économie. de dollars américains à cause de la peur des touristes qui ne se présentent pas.

C’était, du moins depuis que tout le monde s’est propagé à Omicron, si inutile. Les arrivées à l’aéroport ont toujours été testées positives à peu près au même rythme ou moins que le grand public. Il n’y a jamais eu autant de risques de variantes chez une personne venant au Canada que chez un Albertain typique se rendant en Saskatchewan. Et si vous vouliez détecter une variante, vous l’avez trouvée dans les systèmes d’égouts et non dans un test d’aéroport aléatoire.

Pendant la majeure partie de l’année dernière, il s’agit d’un cas exaspérant et déroutant de style prédicateur bien-pensant que Big Brother-sait-meilleur sur une substance légitime de santé publique.

De plus, là où il y avait une volonté, il y avait toujours un moyen de contourner les tests obligatoires, de falsifier l’application ArriveCAN ou d’esquiver le processus de vaccination avec de l’argent ou des relations.

C’était un secret de polichinelle quand j’étais au Mexique l’hiver dernier que vous pouviez acheter un résultat COVID négatif pour 200 $ US en quelques minutes, une aubaine par rapport à être détenu en isolement pendant une semaine ou plus après un test COVID positif qui, pour mémoire, ne s’appliquait pas à moi.

Et puis il y a eu le cas curieux d’une de mes connaissances anti-vaxxer enragée qui s’est récemment présentée à Toronto en confiant qu’elle avait «obtenu» une fausse preuve de vaccination dans une pharmacie du Texas.

En d’autres termes, l’argent pouvait acheter une entrée illégale au Canada alors qu’une famille à court d’argent avec des enfants était coincée dans un motel jusqu’à ce que ces doubles barres roses n’apparaissent plus sur la bandelette de test.

ArriveCAN est peut-être né d’une tentative bien intentionnée d’ouvrir la frontière en toute sécurité aux visiteurs vaccinés, mais il y a un soulagement bienvenu qu’une application informatique ne décide plus si vous êtes digne d’entrer au Canada. Puisse-t-il rester à jamais bloqué à la frontière.

C’est la ligne du bas.