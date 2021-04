Trois hommes cagoulés ont fait une descente dans la villa de la famille Smalling juste à l’extérieur de Rome aux premières heures de vendredi, forçant le footballeur à ouvrir un coffre-fort avant de s’enfuir avec 100000 £ (140000 $) de montres et de bijoux.

L’épouse de Smalling, Sam, et leur fils de deux ans, Leo, étaient également à la maison pendant le raid, avec sa mère et sa sœur.

Prenant pour Instagram, Sam Smalling a partagé son dégoût à la « les rats » derrière le raid, mais a déclaré que son mari avait bien géré la situation.

« Même si ma famille est encore un peu secouée, tout va bien, » a écrit l’ancien mannequin de 35 ans. «Mon mari a très bien géré la situation.

«Je voudrais juste suggérer que ceux qui vivent leur vie comme ces voleurs qui sont entrés dans notre chambre à 4 heures du matin en pointant des armes sur nos têtes, repensent leurs choix de vie et vivent d’une manière plus respectable et consciente comme de vrais hommes, pas des rats ( irrespectueux envers les rats que je connais).

«Je soupçonne que votre vie n’a pas été facile, mais il y a toujours un autre moyen. Un moyen qui mènera aux bénédictions et non au karma qui vous mordra le cul, ce que je ne doute pas!

Smalling a mis en garde tout autre voleur potentiel en affirmant que sa famille n’avait plus de bijoux et n’envisageait pas d’en acheter.

«Et pour mémoire, quiconque pense à se rapprocher de moi et de ma famille, nous n’avons plus de bijoux ni de montres et nous n’avons plus l’intention d’acheter!

«Si vous nous voyez porter quelque chose, c’est probablement faux. Alors ne vous inquiétez pas.

Dans des tons légèrement plus mesurés, Chris Smalling a également partagé un message sur les réseaux sociaux remerciant les fans pour leur soutien.

Je tiens à remercier tout le monde pour vos bons voeux et votre soutien! Ma famille, bien que très secouée, est heureusement indemne! ❤️En espérant que ces personnes puissent trouver un moyen plus significatif de vivre leur vie sans causer autant de tort et de détresse aux autres. – Chris Smalling (@ChrisSmalling) 17 avril 2021

«Je tiens à remercier tout le monde pour vos bons voeux et votre soutien! Ma famille, bien que très secouée, est heureusement indemne! » a écrit le footballeur de 31 ans.

«En espérant que ces personnes puissent trouver une manière plus significative de vivre leur vie sans causer autant de tort et de détresse aux autres.»

Smalling avait reçu un rapport généralisé après le raid, y compris de l’ancien coéquipier de Manchester United, Marcus Rashford.

«Je suis désolé de me réveiller aux nouvelles de ce matin. Je ne peux pas imaginer ce que tu ressens mais j’espère que tu vas bien. » A écrit Rashford.

Pensant à toi @ChrisSmalling et votre charmante famille. Je suis désolé de me réveiller aux nouvelles de ce matin. Je ne peux pas imaginer ce que tu ressens mais j’espère que tu vas bien ♥ ️ – Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) 16 avril 2021

Smalling avait regardé de côté soigner une blessure au genou alors que la Roma accueillait l’Ajax lors de son quart de finale retour de la Ligue Europa jeudi.

Les équipes ont fait match nul 1-1 alors que les Italiens ont remporté une victoire totale de 3-2 et affrontent ensuite l’ancien club de Smalling, United, en demi-finale.

La police n’a pas exclu que les pillards aient pu suivre Smalling chez lui alors qu’il revenait du Stadio Olimpico à sa villa dans la banlieue somptueuse d’Appia Antica.

Selon les rapports, le gang est entré par effraction dans la maison en enlevant une grille de fenêtre et pourrait avoir drogué les deux chiens de la famille.

La police fouille la zone ainsi que des images des caméras de sécurité dans les locaux et le territoire environnant dans l’espoir de trouver des pistes pour attraper le gang de voyous.

Le petit nombre de Roms n’est pas le seul à être ciblé par des criminels ces derniers mois.

En novembre, le domicile du manager Paulo Fonseca à Monteverde a été perquisitionné alors que des voleurs s’enfuyaient avec des montres et des bijoux d’une valeur d’environ 100000 €. Fonseca et sa famille n’étaient pas à la maison au moment du vol.

Smalling a déménagé définitivement à Rome avant le début de la saison pour un montant initial de 15 millions d’euros (18 millions de dollars), après avoir impressionné en prêt d’Old Trafford lors de la campagne précédente.

Le défenseur central a remporté 31 sélections seniors en Angleterre, bien que la dernière soit revenue en 2017.