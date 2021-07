Plus de 99% des décès dus au COVID aux États-Unis impliquent des personnes non vaccinées

Environ 99,2% des récents décès dus au COVID-19 aux États-Unis impliquaient des personnes non vaccinées, une situation « tragique » qui pourrait facilement être corrigée, a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci.

Le plus grand expert en maladies infectieuses a déclaré sur « Meet the Press » de NBC qu’il était frustré par une situation dans laquelle « vous avez un ennemi redoutable » – et « pourtant, nous avons une contre-mesure qui est très, très efficace. Et c’est la raison pour laquelle c’est d’autant plus triste et d’autant plus tragique pourquoi il n’est pas complètement mis en œuvre dans ce pays.

Fauci a cité plusieurs raisons d’opposition au vaccin par certains Américains : « idéologique » ou certaines personnes « sont simplement fondamentalement anti-vax ou anti-science ».

Les États-Unis sont « très chanceux » d’avoir « assez de vaccins pour vacciner pratiquement tout le monde dans le pays », a déclaré Fauci. « Et il y a des gens dans le monde entier qui feraient n’importe quoi pour se faire vacciner ».

Aussi dans l’actualité :

►La nation Navajo a signalé samedi cinq cas supplémentaires de COVID-19 et deux décès supplémentaires. Un communiqué publié par des responsables tribaux a déclaré que les décès supplémentaires ont augmenté le nombre de morts pandémiques de la tribu à 1 356.

►Une proposition bipartite à la Chambre des États-Unis interdirait l’élevage de fourrure de vison aux États-Unis dans le but d’endiguer d’éventuelles mutations du coronavirus, ce que les chercheurs ont déclaré peut être accéléré lorsque le virus se propage parmi les animaux.

►Environ 13 000 coureurs sont descendus dans les rues d’Atlanta samedi pour saluer le retour de l’Atlanta Journal-Constitution Peachtree Road Race, une tradition des fêtes du 4 juillet.

►La Mayo Clinic a licencié un médecin qui a publié un livre sur ses expériences de traitement de patients pendant les jours les plus sombres de la pandémie de COVID-19 dans le Wisconsin.

►Les débuts du festival du livre de la Nouvelle-Orléans qui ont été annulés par la pandémie de COVID-19 ont été reprogrammés pour octobre. La plupart des auteurs prévus pour mars 2020 seront là, a déclaré le coprésident du Festival du livre de la Nouvelle-Orléans à l’Université de Tulane au Times-Picayune/The New Orleans Advocate.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,7 millions de cas confirmés de COVID-19 et au moins 605 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 183,5 millions de cas et plus de 3,9 millions de décès. Plus de 156,2 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 47,1% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Au début de la pandémie, les enfants représentaient 2 % des nouvelles infections au COVID. Maintenant, ils représentent 24%. Que s’est-il passé?

Les gens le long de la frontière canado-américaine espèrent une réouverture rapide

Les gouvernements canadien et américain ne devraient pas réévaluer la fermeture des frontières des pays avant le 21 juillet, mais les habitants des environs espèrent une réouverture rapide.

À l’époque pré-COVID, les bateaux de plaisance emballeraient le lac Champlain au large du front de mer de Burlington avant le 4 juillet, la plupart en provenance du Canada. Mais le mouillage est presque vide cette année en raison de la fermeture continue de la frontière.

Les personnes qui dépendent directement et indirectement de ces plaisanciers espèrent que les Canadiens seront de retour assez tôt pour éviter de perdre un deuxième été à cause de la pandémie.

« Nous avons hâte d’accueillir nos visiteurs du Canada afin qu’ils puissent vraiment adopter notre nouvel emplacement à Burlington, car je sais qu’ils vont l’aimer autant que nous », a déclaré Elizabeth White, directrice du développement de Dream. Location de yachts. L’entreprise, qui loue des voiliers vivant à bord aux touristes du monde entier, a déplacé ses opérations du lac Champlain à Burlington depuis le nord de l’État de New York en 2020.

Mais on ne sait pas quand la frontière – une navigation facile à environ 40 milles au nord de l’endroit où la rivière Richelieu du Québec draine le lac vers le nord au Canada – rouvrira complètement.

Les gouvernements américain et canadien ont fermé la frontière de plus de 5 500 milles au trafic non essentiel lorsque l’outil pandémique est en place. Maintenant, avec l’augmentation des taux de vaccination et la baisse des taux d’infection, beaucoup sont contrariés que les deux gouvernements n’aient pas élaboré de plans détaillés pour rouvrir complètement la frontière.

Le Canada assouplit certaines restrictions. À partir de lundi, les Canadiens entièrement vaccinés ou les résidents légaux permanents peuvent retourner au Canada sans mise en quarantaine. Mais parmi les exigences, il y a un test négatif pour le virus avant leur retour, et un autre une fois qu’ils reviennent.

Le CDC enquête sur la mort d’un adolescent du Michigan après avoir été vacciné

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis enquêtent sur le cas d’un garçon de 13 ans du comté de Saginaw, dans le Michgan, décédé dans son sommeil trois jours après avoir reçu sa deuxième dose d’un vaccin COVID-19 à la mi-juin.

Le département de la santé du comté a confirmé l’enquête, déclarant à Free Press que le bureau du médecin légiste avait procédé à une autopsie et que le décès avait été signalé au département de la santé de l’État ainsi qu’au CDC.

« L’enquête pour savoir s’il existe une corrélation entre sa mort et la vaccination est désormais au niveau fédéral avec les CDC », a déclaré une déclaration conjointe publiée par la directrice médicale du département de la santé du comté de Saginaw, le Dr Delicia Pruitt et la responsable de la santé Christina Harrington.

Les grands félins, les ours et les furets reçoivent le vaccin COVID-19 au zoo de Californie

Un zoo de la région de la baie de San Francisco inocule ses grands félins, ses ours et ses furets contre le coronavirus dans le cadre d’un effort national visant à protéger les espèces animales à l’aide d’un vaccin expérimental.

Les tigres Ginger et Molly ont été les deux premiers animaux du zoo d’Oakland à recevoir le vaccin cette semaine, a rapporté samedi le San Francisco Chronicle. Les doses ont été données et développées par la société pharmaceutique vétérinaire Zoetis dans le New Jersey.

Alex Herman, vice-président des services vétérinaires du zoo, a déclaré qu’aucun des animaux n’avait contracté le virus, mais ils voulaient être proactifs. Tigres, ours noirs et grizzlis, pumas et furets ont été les premiers à recevoir la première des deux doses. Viennent ensuite les primates et les porcs.

Elle a déclaré que le zoo avait utilisé des barrières pour la distanciation sociale et que le personnel avait porté des équipements de protection pour protéger les espèces sensibles.

Zoetis fait don de plus de 11 000 doses pour les animaux vivant dans près de 70 zoos, ainsi que dans plus d’une douzaine de conservatoires, sanctuaires, institutions universitaires et organisations gouvernementales situés dans 27 États, selon le communiqué de presse.

6 personnes travaillant sur l’effondrement d’un condo Surfside testées positives pour COVID-19

Six personnes d’un groupe de travail travaillant sur les lieux de l’effondrement d’un immeuble en copropriété dans la région de Miami ont été testées positives pour COVID-19, a déclaré le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky.

Ce groupe de travail a depuis quitté le site. Les équipes sur place ont recherché les contacts et testé 424 membres du groupe de travail de Floride. « Nous continuerons également à surveiller », a déclaré Cominsky.

Le Missouri envisage des incitations pour les vaccins COVID-19

L’administration du gouverneur du Missouri Mike Parson a lancé l’idée d’un programme d’incitation à la vaccination contre le COVID-19 à l’échelle de l’État et la possibilité d’un « grand prix substantiel » lors d’une réunion de responsables de la santé, a rapporté un journal.

Le Kansas City Star a déclaré avoir obtenu des notes d’une réunion Zoom du 25 juin du Missouri Center for Public Health Excellence au cours de laquelle un haut responsable du ministère de la Santé et des Services supérieurs de l’État a partagé le programme potentiel.

Les notes de la réunion compilées par le secrétaire du centre indiquaient à propos d’un programme potentiel : « commencera probablement en juillet. Travailler avec la loterie d’État du MO. 3 structures de dessin distinctes.

L’examen des incitations intervient alors que la variante delta à propagation rapide ravage le Missouri rural. L’État a l’un des taux de transmission de COVID-19 les plus élevés du pays et, selon le CDC, a dominé le pays la semaine dernière dans la proportion de cas de variante delta.

Moins de 40 % de la population du Missouri a été complètement vaccinée et ce chiffre est inférieur à 20 % dans certains comtés ruraux.

Contribuer : The Associated Press.