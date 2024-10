Plus de 900 personnes ont utilisé les abris du comté de Palm Beach pendant la tempête

PLAGE DE BOYNTON — Plus de 900 personnes ont utilisé les cinq abris du comté de Palm Beach mercredi soir alors que l’ouragan Milton coupait un chemin destructeur à travers la Floride. Howard Foster était l’un d’entre eux.

Le résident de Riviera Beach faisait partie de la centaine de personnes qui ont résisté aux vents violents d’une tempête tropicale dans l’abri installé au lycée Park Vista, le long de Jog Road, dans la banlieue. Plage de Boynton. Jeudi, vers 10 heures du matin, presque tout le monde était parti.

Foster attendait qu’un ami le conduise au parc de maisons mobiles où il habite. Ce n’est pas loin de l’Intracoastal Waterway, et les adjoints du shérif du comté de Palm Beach ont exhorté les habitants de sa communauté à se rendre dans un refuge.

Beaucoup ne l’ont pas fait, mais Foster a déclaré qu’il était parti parce qu’il ne voulait prendre aucun risque. Il s’est avéré que la communauté de Foster a subi des dégâts minimes.

« Je préfère prévenir que guérir », a-t-il déclaré jeudi matin. « On ne sait jamais ce qui peut arriver avec ces ouragans. J’avais très peur de perdre le courant. »

Sept sites du comté de Palm Beach offrent un abri contre l’ouragan Milton

Le comté a utilisé quatre autres écoles comme abris : le lycée Palm Beach Gardens, le lycée Forest Hill à West Palm Beach, le lycée Palm Beach Central à Wellington et le lycée Lake Shore à Belle Glade, qui hébergeait 228 personnes mercredi soir. La région de Glades a connu des vents violents et de fortes pluies en provenance de Milton au petit matin de mercredi.

« C’est une somme assez importante », a déclaré le porte-parole du comté, John Jamason, à propos des personnes hébergées à l’école de Belle Glade. « Souvent, le refuge Glades n’a pas beaucoup de monde. Je pense que c’est peut-être parce que la situation pourrait être un peu pire là-bas, ou peut-être que c’est un peu pire plus tôt qu’ici sur la côte. »

Le comté disposait également d’un refuge acceptant les animaux de compagnie au centre récréatif de West Boynton et d’un refuge pour besoins spéciaux au parc des expositions du sud de la Floride.

Howard Foster a passé la nuit au refuge du lycée Park Vista. Avec son mobil-home dans un parc près de l’Intracoastal, Foster ne voulait prendre aucun risque. Il s’est avéré qu’il aurait pu rester chez lui, mais il a déclaré au Post qu’il préférait « prévenir que guérir ».

Le seul problème que Foster avait avec le refuge de Park Vista High était qu’aucun lit ni même de tapis n’était fourni pour que les gens puissent dormir. « C’était difficile de dormir à même le sol », a-t-il déclaré.

Mais Foster et Berneal Garnett, qui est sans abri, se sont déclarés satisfaits de la façon dont le refuge était géré. « Aucune plainte », a déclaré Garnett.

James Green, directeur du département des services communautaires du comté de Palm Beach, a déclaré que toute personne séjournant dans un refuge est informée qu’aucune literie n’est fournie.

« Nous leur disons spécifiquement qu’ils doivent apporter d’autres objets », a-t-il déclaré.

Certains refuges du comté de Palm Beach hébergeaient des personnes d’autres comtés

D’autres refuges ont accueilli un mélange de résidents locaux et d’évacués d’autres comtés qui ont choisi de quitter Milton ici.

Palm Beach Gardens High est le plus grand refuge du comté, avec une capacité d’accueil de plus de 5 200 personnes. Liz Rivera de Fort Pierce fut la première à arriver. Elle est arrivée une heure plus tôt avec ses trois enfants : des jumeaux de 3 ans qu’elle a poussés dans une poussette double et un adolescent qui l’a aidée à porter leurs sacs.

Rivera, 33 ans, a décidé d’évacuer parce qu’elle se sentait plus en sécurité dans le grand gymnase du lycée que dans sa maison. Elle a vu de nombreuses maisons inondées à Porto Rico lorsque l’ouragan Maria a frappé en 2017. Elle ne voulait pas risquer de se retrouver dans une maison inondée avec ses enfants.

« J’ai peur », a déclaré Rivera, qui s’est réfugiée à Palm Beach Gardens parce que son mari travaille à proximité. « Je ne veux pas me noyer, surtout parce que j’ai mes enfants. Je pense que ce sera plus sûr ici.

Tona Williams, qui travaille à la bibliothèque de la succursale d’Acreage, était l’un des nombreux employés du comté de Palm Beach qui s’occupaient du refuge de l’école secondaire Palm Beach Gardens lors de l’ouragan Milton le mercredi 9 octobre 2024.

Shaharazade DeCorday a également décidé d’affronter la tempête depuis le refuge car elle s’y sent plus en sécurité. Elle vit dans un cottage à Riviera Beach, entouré de grands arbres qui s’inclinent vers l’avant à chaque fois que le vent souffle.

Le lycée est devenu son refuge lors des menaces de tempête au fil des années. C’est la quatrième fois qu’elle s’y réfugie. DeCorday n’a apporté que quelques sacs fourre-tout avec elle et a utilisé sa veste comme oreiller mercredi soir. Cela ne la dérange pas car cela vaut la peine de se sentir protégée, a-t-elle déclaré.

Elle espère néanmoins que c’est la dernière fois qu’elle s’y réfugiera. Après avoir vécu vingt ans en Floride, elle souhaite s’installer dans le Missouri.

« Je suis fatigué des ouragans et de la chaleur », a déclaré DeCorday. « Vingt ans, c’est suffisant, n’est-ce pas ?

Mike Diamond est journaliste à Le poste de Palm Beachqui fait partie du réseau USA TODAY Florida. Il couvre le gouvernement du comté de Palm Beach et les questions affectant les associations de propriétaires. Vous pouvez le joindre au [email protected].

