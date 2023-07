plus de 900 personnes arrêtées alors que les troubles se propagent dans les villes – NBC Los Angeles

Les émeutes ont fait rage dans les villes de France pour une quatrième nuit malgré le déploiement massif de la police, avec des voitures et des bâtiments incendiés et des magasins pillés, alors que la famille et les amis se préparaient samedi à enterrer le jeune de 17 ans dont le meurtre par la police a déclenché les troubles.

Le gouvernement a suggéré que la violence commençait à diminuer grâce à des mesures de sécurité plus strictes, mais les dégâts sont restés généralisés, de Paris à Marseille et Lyon et les territoires français d’outre-mer, où un homme de 54 ans est décédé après avoir été touché par une balle perdue en Guyane française. Le ministère de l’Intérieur a annoncé samedi matin 994 arrestations dans toute la France.

L’équipe nationale de football de France – dont la star internationale Kylian Mbappe, idole de nombreux jeunes des quartiers défavorisés où la colère est enracinée – a plaidé pour la fin des violences.

« Beaucoup d’entre nous sont issus de quartiers populaires, nous partageons nous aussi ce sentiment de douleur et de tristesse » face au meurtre de Nahel, 17 ans, ont déclaré les joueurs dans un communiqué. « La violence ne résout rien. … Il existe d’autres moyens pacifiques et constructifs de s’exprimer.

Ils ont plutôt dit qu’il était temps de « faire le deuil, de dialoguer et de reconstruire ».

La fusillade mortelle de Nahel, dont le nom de famille n’a pas été rendu public, a attisé des tensions de longue date entre la police et les jeunes des cités qui luttent contre la pauvreté, le chômage et la discrimination raciale. Les émeutes qui ont suivi sont les pires que la France ait connues depuis des années et exercent une nouvelle pression sur le président Emmanuel Macron, qui a appelé les parents à éloigner les enfants de la rue et a accusé les réseaux sociaux d’alimenter la violence.

Famille et amis organisaient samedi un rassemblement funéraire pour Nahel dans sa ville natale de Nanterre. La colère a éclaté dans la banlieue parisienne après sa mort mardi et s’est rapidement propagée à l’ensemble du pays.

Tôt samedi, les pompiers de Nanterre ont éteint les incendies allumés par les manifestants qui ont laissé des restes brûlés de voitures éparpillés dans les rues. Dans la banlieue voisine de Colombes, des manifestants ont renversé des poubelles et les ont utilisées pour des barricades de fortune.

Au cours de la soirée, des pillards ont fait irruption dans une armurerie et se sont enfuis avec des armes dans la ville portuaire méditerranéenne de Marseille, a annoncé la police. Des agents à Marseille ont arrêté près de 90 personnes alors que des groupes de manifestants allumaient des voitures en feu et brisaient des vitrines de magasins pour prendre ce qu’il y avait à l’intérieur.

Des bâtiments et des commerces ont également été vandalisés dans l’est de la ville de Lyon, où un tiers des quelque 30 arrestations effectuées concernaient des vols, a indiqué la police. Les autorités ont signalé des incendies dans les rues après qu’une manifestation non autorisée a attiré plus de 1 000 personnes plus tôt vendredi soir.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que 994 arrestations ont été effectuées pendant la nuit, avec plus de 2 500 incendies. La nuit précédente, 917 personnes ont été arrêtées dans tout le pays, 500 bâtiments ciblés, 2 000 véhicules incendiés et des dizaines de magasins saccagés.

Alors que le nombre d’arrestations nocturnes était le plus élevé à ce jour, il y a eu moins d’incendies, de voitures incendiées et de postes de police attaqués dans toute la France que la nuit précédente, selon le ministère de l’Intérieur. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a affirmé que la violence était « beaucoup moins intense ».

Des centaines de policiers et de pompiers ont été blessés, dont 79 du jour au lendemain, mais les autorités n’ont pas publié de décompte des blessures pour les manifestants.

Le maire de Nanterre, Patrick Jarry, a déclaré que la France devait « pousser au changement » dans les quartiers défavorisés.

Malgré les appels répétés du gouvernement pour une police calme et plus stricte, vendredi a également été le théâtre de violences éhontées en plein jour. Un magasin Apple a été pillé dans l’est de la ville de Strasbourg, où la police a tiré des gaz lacrymogènes, et les vitrines d’un fast-food ont été brisées dans un centre commercial de la région parisienne, où des agents ont repoussé les personnes qui tentaient de s’introduire dans un magasin fermé, les autorités a dit.

Face à l’escalade de la crise que des centaines d’arrestations et des déploiements massifs de policiers n’ont pas réussi à réprimer, Macron a retardé la déclaration de l’état d’urgence, une option qui a été utilisée dans des circonstances similaires en 2005.

Au lieu de cela, son gouvernement a intensifié sa réponse en matière d’application de la loi, avec 45 000 policiers déployés du jour au lendemain. Certains ont été rappelés de vacances.

Darmanin a ordonné vendredi la fermeture nocturne de tous les bus et tramways publics dans tout le pays, qui ont été parmi les cibles des émeutiers. Il a également déclaré avoir averti les réseaux sociaux de ne pas se laisser utiliser comme canaux d’appels à la violence.

« Ils ont été très coopératifs », a déclaré Darmanin, ajoutant que les autorités françaises fournissaient aux plateformes des informations dans l’espoir d’une coopération identifiant les personnes incitant à la violence.

« Nous poursuivrons toute personne qui utilise ces réseaux sociaux pour commettre des actes de violence », a-t-il déclaré.

Macron s’est également concentré sur les plateformes de médias sociaux qui ont relayé des images dramatiques de vandalisme et d’incendies de voitures et de bâtiments. Distinguant Snapchat et TikTok, il a déclaré qu’ils étaient utilisés pour organiser des troubles et servaient de conduits pour la violence des imitateurs.

La violence survient un peu plus d’un an avant que Paris et d’autres villes françaises n’accueillent 10 500 Olympiens et des millions de visiteurs pour les Jeux olympiques d’été. Les organisateurs ont déclaré qu’ils surveillaient de près la situation alors que les préparatifs pour les Jeux olympiques se poursuivaient.

Le policier accusé d’avoir tué Nahel s’est vu remettre une accusation préliminaire d’homicide volontaire. Les accusations préliminaires signifient que les magistrats instructeurs soupçonnent fortement des actes répréhensibles, mais doivent enquêter davantage avant de renvoyer une affaire en justice. Le procureur de Nanterre, Pascal Prache, a déclaré que son enquête initiale l’avait amené à conclure que l’utilisation de son arme par l’officier n’était pas légalement justifiée.

La mère de Nahel, identifiée comme Mounia M., a déclaré à la télévision France 5 qu’elle était en colère contre l’officier mais pas contre la police en général. « Il a vu un petit garçon à l’air arabe, il a voulu se suicider », a-t-elle déclaré.

« Un policier ne peut pas prendre son arme et tirer sur nos enfants, prendre la vie de nos enfants », a-t-elle déclaré. La famille a des racines en Algérie.

La race a été un sujet tabou pendant des décennies en France, officiellement attachée à une doctrine d’universalisme daltonien. À la suite du meurtre de Nahel, des militants français contre le racisme ont renouvelé leurs plaintes concernant le comportement de la police.

Treize personnes qui n’ont pas respecté les contrôles routiers ont été tuées par balle par la police française l’année dernière. Cette année, trois autres personnes, dont Nahel, sont décédées dans des circonstances similaires. Les décès ont suscité des demandes pour plus de responsabilité en France, qui a également vu des manifestations de justice raciale après le meurtre de George Floyd par la police du Minnesota.

Les manifestations de cette semaine ont fait écho aux trois semaines d’émeutes de 2005 qui ont suivi la mort de Bouna Traoré, 15 ans, et de Zyed Benna, 17 ans, qui ont été électrocutés alors qu’ils se cachaient de la police dans une sous-station électrique de Clichy-sous-Bois.