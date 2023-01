Plus de 900 000 $ amassés pour le mari de Lindsay Clancy après qu’elle a été accusée du meurtre de leurs enfants

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Une collecte de fonds pour Patrick Clancy, le mari de Lindsay Clancy qui est accusé d’avoir tué leurs enfants, a recueilli plus de 900 000 $ depuis son lancement il y a quatre jours.

M. Clancy a demandé au public de pardonner à sa femme, qui a été accusée de deux meurtres et d’avoir blessé leur bébé.

Près de 14 000 personnes ont fait un don à la collecte de fonds, qui a débuté vendredi pour l’aider à “naviguer dans l’inimaginable tragédie” qui s’est déroulée au domicile de Duxbury, au sud de Boston, dans le Massachusetts.

L’organisateur Matthew Glaser a écrit que les fonds sont “destinés à aider Pat à payer les factures médicales, les services funéraires et l’aide juridique”.

“Cette aide est particulièrement nécessaire car Pat ne pourra pas travailler dans un avenir prévisible alors qu’il surmonte cette tragédie douloureuse qui change sa vie”, a-t-il ajouté.

Mme Clancy, 32 ans, a été inculpée mercredi du meurtre de Cora, 5 ans, de Dawson, 3 ans, et d’avoir tenté de tuer Callan, âgée de huit mois, décédée vendredi à l’hôpital. Après sa mort, Mme Clancy devrait faire face à des accusations renforcées.

M. Clancy a écrit samedi dans une mise à jour qu’il lui avait pardonné, affirmant que l’infirmière du Massachusetts General Hospital était “aimante et attentionnée envers tout le monde”.

Patrick Clancy, le mari de Lindsay Clancy, est photographié avec les trois enfants du couple (GoFundMe)

“Je veux vous demander à tous de trouver au fond de vous-mêmes le courage de pardonner à Lindsay, comme je l’ai fait”, a-t-il écrit. «La vraie Lindsay était généreusement aimante et attentionnée envers tout le monde – moi, nos enfants, notre famille, nos amis et ses patients. Les fibres mêmes de son âme sont aimantes. Tout ce que je lui souhaite maintenant, c’est qu’elle puisse trouver la paix d’une manière ou d’une autre.

M. Clancy a déclaré que leur relation « s’est diamétralement renforcée » malgré le fait que l’état de santé de Mme Clancy, qui reste flou, « s’est rapidement aggravé ».

Mme Clancy a déjà écrit en ligne sur ses problèmes de santé mentale après l’accouchement.

Les autorités chercheraient à savoir si elle souffrait de psychose post-partum, le Poste de New York signalé.

Après être parti chercher de la nourriture à emporter mardi, il est revenu pour retrouver ses enfants « inconscients, avec des signes évidents de traumatisme ».

Mme Clancy aurait étranglé les enfants pendant l’absence du père. Elle a ensuite sauté par la fenêtre dans une tentative infructueuse de se suicider, a indiqué la police.

“Beaucoup de gens ont dit qu’ils ne pouvaient pas imaginer et ils ont raison, il n’y a absolument rien qui puisse vous préparer”, a déclaré M. Clancy. « Le choc et la douleur sont atroces et implacables. Je me souviens constamment d’eux et avec le peu de sommeil que je reçois, j’en rêve en boucle.

“Tous les parents le savent, il est impossible de comprendre à quel point vous aimerez vos enfants tant que vous ne les aurez pas. Il en va de même pour comprendre la dévastation de les perdre », a-t-il ajouté.