Plus de 90 % des cas de varicelle à New York surviennent parmi des personnes non vaccinées

Presque tous les patients touchés par une épidémie de varicelle en cours à New York ne sont pas vaccinés, selon un rapport publié jeudi.

L’épidémie a été identifiée pour la première fois par les responsables de la santé de la ville en octobre 2022 et s’est avérée toucher des personnes ayant récemment migré depuis ou via l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud et vivant dans un refuge ou un établissement résidentiel.

Le rapportco-écrit par plusieurs agences de la ville de New York et les Centers for Disease Control and Prevention, a examiné les entretiens avec les patients et les examens des dossiers médicaux menés par le ministère de la Santé et de l’Hygiène mentale (DOHMH) de la ville.

Entre septembre 2022 et mars 2024, 873 personnes testées positives pour la varicelle ont été liées à l’épidémie, selon le rapport.

Parmi les patients, 91,9 % n’avaient aucun document attestant qu’ils avaient reçu un vaccin contre la varicelle avant l’apparition des symptômes. Les données ont montré que 6,8 % avaient reçu au moins une dose et seulement 1,4 % avaient reçu deux doses.

Illustration de photos d’actualités ABC

Il y a deux vaccins contre la varicelle autorisé aux États-Unis. Le premier contient uniquement le vaccin contre la varicelle et peut être administré aux enfants en deux doses : la première entre 12 et 15 mois et la seconde entre 4 et 6 ans.

Le second contient une association du vaccin contre la varicelle et du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole et est autorisé pour les enfants entre 12 mois et 12 ans.

Des études ont montré que le vaccin qui protège uniquement contre la varicelle est efficace à 82 % contre toute forme après une dose et à 92 % après deux doses, selon le CDC. Recevoir une ou deux doses est efficace à 100 % contre la varicelle grave.

Le programme de vaccination contre la varicelle aux États-Unis a débuté en 1995 et a connu un succès majeur. réduisant le nombre total de cas annuels de 97 %a déclaré le CDC.

Le rapport fournit également des répartitions par âge et sources de transmission. La majorité des cas – 53 % – concernaient des personnes âgées de 4 à 18 ans. Les adultes de plus de 18 ans représentaient 29,4 % des cas et les enfants de moins de 4 ans, 17,5 % des cas.

Parmi les 780 patients qui savaient où ils avaient contracté la maladie, 41,3 % ont été exposés dans des refuges ou des établissements résidentiels tandis que 39,4 % des cas ont été importés, ce qui signifie que la période d’incubation a eu lieu avant l’arrivée à New York. La transmission scolaire ne représentait que 1,2 % des cas.

Selon le rapport, de nombreux migrants récents viennent de pays qui ne disposent pas de programmes de vaccination systématique contre la varicelle ou qui ont une incidence élevée de varicelle. Parmi les pays qui incluent la vaccination contre la varicelle dans les vaccinations de routine, les programmes peuvent avoir été perturbés en raison de la COVID-19 ou de l’instabilité politique.

« Cette épidémie souligne l’importance de limiter la transmission en atteignant et en maintenant des niveaux élevés [chickenpox] couverture vaccinale et la nécessité d’efforts de vaccination rapides et à grande échelle à la lumière des importations et des expositions en cours dans les refuges et les établissements résidentiels américains », ont écrit les auteurs du rapport.

Certaines personnes peuvent souffrir de complications liées à la varicelle et nécessiter une hospitalisation, mais les hospitalisations et les décès dus à la varicelle sont rares de nos jours en raison du programme de vaccination américain, selon le CDC.