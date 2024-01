Plus de 90 Américains sont morts après des opérations de chirurgie esthétique en République dominicaine, selon le CDC

Quatre-vingt-treize citoyens américains sont décédés des suites d’une chirurgie esthétique en République dominicaine entre 2009 et 2022, selon un rapport des Centers for Disease Control and Prevention.

Plus de la moitié des décès sont survenus après 2018, reflétant la popularité croissante de la chirurgie esthétique à l’étranger. Les cas mortels examinés impliquaient une liposuccion et 92 % impliquaient un transfert de graisse fessière, « dans lequel la graisse est récoltée sur le patient puis injectée dans les fesses pour augmenter la silhouette du corps ». Cette procédure est également connue sous le nom de lifting brésilien des fesses.

Tous les Américains décédés sauf un étaient des femmes et leur âge médian était de 40 ans.

La plupart des décès étudiés étaient causés par des embolies ou des blocages de la circulation sanguine, dus soit à des caillots sanguins, soit à une accumulation de graisse. Dans la plupart des cas mortels, plusieurs procédures ont été effectuées au cours de la même intervention chirurgicale, ce qui correspond aux facteurs de risque identifiés par le CDC pour la chirurgie esthétique.

“Les résultats de ce rapport soulignent l’importance de prendre en compte les facteurs de risque du patient et de l’opération pour déterminer s’il convient de procéder à une chirurgie esthétique élective”, ont écrit les chercheurs du CDC.

L’analyse indiquait qu’une « proportion élevée de patients décédés présentaient des facteurs de risque d’embolie, notamment l’obésité et le fait d’avoir subi plusieurs procédures au cours de la même opération ».

Selon le rapport, en raison de la prévalence croissante des décès liés à la chirurgie esthétique, l’ambassade des États-Unis en République dominicaine a contacté le CDC, qui a ensuite mené une enquête en collaboration avec le ministère dominicain de la Santé.

NBC News a contacté le ministère de la Santé de la République dominicaine et le gouvernement pour obtenir leurs commentaires sur le rapport.

Les Américains voyagent vers d’autres pays pour des procédures médicales, connues sous le nom de tourisme médical, attirés par les coûts et les temps d’attente inférieurs à ceux des États-Unis.

De tels voyages ne se limitent pas à la République dominicaine, bien qu’il s’agisse d’une destination populaire en raison de son industrie touristique existante et du fait que certains médecins dominicains font de la publicité aux États-Unis, selon le CDC.

Le tourisme médical peut comporter d’autres risques, notamment avant que les patients n’atteignent la salle d’opération. En mars 2023, quatre Américains ont été kidnappés sous la menace d’une arme au Mexique après que l’un d’entre eux ait subi une intervention de chirurgie esthétique ; deux des Américains ont fini par mourir.

Les infections et les complications résultant de la chirurgie plastique ne se limitent pas à l’étranger, avec des rapports faisant état de procédures bâclées aux États-Unis qui ont causé la mort ou des dommages irréparables.

UN rapport CDC séparé publié jeudi a révélé 15 cas dans neuf États d’infection bactérienne résistante aux antibiotiques après que des patients ont subi une chirurgie esthétique, tous provenant du même centre médical de Floride.