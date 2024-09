Plus de 90 000 habitants de Géorgie se réfugient un jour après qu’un incendie dans une usine chimique ait envoyé du chlore dans l’air

CONYERS, Géorgie — Plus de 90 000 habitants d’un comté à l’est d’Atlanta ont été priés de continuer à s’abriter sur place lundi et les entreprises ont été priées de rester fermées un jour après qu’un incendie dans une usine chimique a envoyé un énorme panache de fumée noire dans le ciel, visible à des kilomètres de distance. .

Des enquêtes sur la qualité de l’air effectuées par l’Environmental Protection Agency et la Division de la protection de l’environnement de l’État « ont révélé le chlore irritant nocif » détecté dans l’air suite à l’incendie de l’usine BioLab à Conyers, en Géorgie, a déclaré le gouvernement du comté de Rockdale dans un communiqué lundi matin.

« Pour tous ceux qui s’abritent sur place, la meilleure pratique consiste à éteindre la climatisation et à garder les fenêtres et les portes fermées », indique le communiqué à propos de l’accident qui a touché l’ensemble du comté.

L’incendie a été maîtrisé vers 16 heures dimanche, ont indiqué les autorités.

L’Interstate 20, qui a été fermée dans les deux sens dans la région dimanche, a été rouverte lundi matin, ont indiqué des responsables.

Les habitants de la partie nord du comté de Rockdale, au nord de l’Interstate 20, ont reçu l’ordre d’évacuer dimanche et d’autres ont été invités à s’abriter sur place.

La porte-parole du bureau du shérif, Christine Nesbitt, ne connaissait pas le nombre de personnes évacuées, bien qu’il couvre une grande partie de la communauté de Conyers. Selon les médias, ce chiffre s’élevait à 17 000.

L’incendie s’est déclaré lorsqu’une tête de gicleurs a mal fonctionné vers 5 heures du matin dimanche à l’usine BioLab de Conyers, a déclaré aux journalistes Marian McDaniel, chef des pompiers du comté de Rockdale. Le dysfonctionnement a provoqué le mélange de l’eau avec un produit chimique réactif à l’eau, produisant un panache de produits chimiques.

McDaniel a déclaré qu’il y avait des employés à l’intérieur de l’usine, mais qu’aucun blessé n’a été signalé pour le moment. L’Atlanta Journal-Constitution a rapporté.

Le site Web de BioLab indique qu’il s’agit de la division d’entretien de l’eau des piscines et des spas de KIK Consumer Products, basée à Lawrenceville, en Géorgie. Messages automatisés à deux numéros de téléphone pour que l’entreprise rappelle pendant les heures de bureau. Un email a été envoyé à l’entreprise lundi.

« Nous répondons activement à un événement survenu dans notre installation de Conyers, en Géorgie », a déclaré un représentant de BioLab dans une déclaration fournie au Journal-Constitution. «Nos employés sont retrouvés et aucun blessé n’a été signalé. Notre équipe est sur place et travaille avec les premiers intervenants et les autorités locales pour évaluer et contenir la situation.

Un petit incendie sur le toit de l’usine a été initialement maîtrisé mais s’est rallumé dimanche après-midi, ont indiqué les autorités.