Plus de 9 millions d’individus, les familles peuvent prétendre aux crédits d’impôt 2021

Selon l’IRS, plus de 9 millions de personnes et de familles pourraient laisser de l’argent sur la table en ne produisant pas de déclaration de revenus fédérale pour 2021. La semaine dernière, l’agence fédérale des impôts a commencé à envoyer des lettres aux personnes qu’elle avait identifiées et qui pourraient manquer des paiements grâce à des crédits d’impôt qui pourraient mettre de l’argent dans leurs poches. Cela comprend la troisième série de chèques de relance d’une valeur de 1 400 $ par personne, des crédits d’impôt pour enfants pouvant atteindre 3 600 $ par enfant et le crédit d’impôt sur le revenu gagné pouvant atteindre 1 502 $ pour les travailleurs sans enfant, qui peut atteindre 6 728 $ pour les déclarants ayant trois enfants ou plus. Notamment, les familles qui ont reçu des paiements mensuels anticipés de crédit d’impôt pour enfants en 2021 jusqu’à la moitié de la valeur de ce crédit doivent encore déposer une demande pour recevoir le reste de l’argent auquel elles sont éligibles. En savoir plus sur les finances personnelles :

Pourquoi certains n’ont pas encore reçu de paiements de crédit d’impôt pour enfants améliorés

Qui profite le plus de l’élargissement du crédit d’impôt sur le revenu du travail

Les chèques mensuels de crédit d’impôt pour enfants d’Optimisme peuvent être renouvelés Le plan de sauvetage américain qui a été promulgué en 2021 a autorisé les chèques de relance par le biais du Recovery Rebate Credit et a également rendu les crédits d’impôt pour enfants et les crédits d’impôt sur le revenu du travail existants plus généreux. En conséquence, certaines personnes et familles sont devenues nouvellement éligibles à l’argent, y compris celles qui ne produisent généralement pas de déclaration de revenus en raison de leurs revenus faibles ou inexistants. De plus, les déclarants peuvent également être admissibles à deux autres crédits d’impôt élargis : le crédit pour enfants et personnes à charge, jusqu’à concurrence de 4 000 $ pour une personne admissible ou de 8 000 $ pour deux personnes admissibles ou plus ; ainsi que des déductions pour les contributions en espèces à des œuvres caritatives pour ceux qui bénéficient de la déduction forfaitaire, jusqu’à 300 $ de dons pour les particuliers et jusqu’à 600 $ pour les couples mariés qui déposent conjointement. “L’IRS veut rappeler aux personnes potentiellement éligibles, en particulier les familles, qu’elles peuvent bénéficier de ces précieux crédits d’impôt”, a déclaré le commissaire de l’IRS, Chuck Rettig, dans un communiqué. Des millions de contribuables éligibles ne réclament pas les crédits auxquels ils ont droit chaque année. Un rapport récent du Bipartisan Policy Center a attribué le manque de participation en grande partie à des obstacles administratifs tels que des perceptions erronées sur les qualifications nécessaires et la complexité des revendications.

L’IRS souligne que la demande des crédits de 2021 n’affectera pas l’admissibilité aux prestations fédérales par le biais de programmes tels que le revenu de sécurité supplémentaire, le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, l’assistance temporaire aux familles nécessiteuses et le programme spécial de nutrition supplémentaire pour les femmes, les nourrissons et les enfants. Cela n’a également aucun effet sur le statut d’immigration et les avantages, ni sur la possibilité de demander une carte verte.

Comment réclamer les crédits avant la date limite de novembre

Des services pour aider ceux qui ne produisent généralement pas de déclaration de revenus à réclamer les crédits sont disponibles – mais ils viennent avec des échéances de novembre. Fichier gratuit IRS restera ouvert jusqu’au 17 novembre – un mois plus tard que d’habitude – pour permettre aux personnes éligibles de produire des déclarations gratuitement grâce à un partenariat entre l’IRS et l’industrie des logiciels fiscaux. Pour utiliser le service, vous devez avoir un revenu brut ajusté de 73 000 $ ou moins. En outre, ChildTaxCredit.gov permet aux particuliers et aux familles de produire une déclaration de revenus 2021 pour obtenir les chèques de relance ou les paiements de crédit d’impôt pour enfants auxquels ils peuvent être éligibles. L’outil est également accessible aux personnes sans enfants.