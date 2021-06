Plus de 800 suspects arrêtés lors d’une opération d’infiltration mondiale « exceptionnelle » où des gangs ont été attirés à l’aide d’une application de chat surveillée – Europol

Des centaines de suspects ont été appréhendés dans divers pays lors de l’opération Trojan Shield/Greenlight, une piqûre dans laquelle des syndicats criminels utilisaient une application de chat surveillée par le FBI, a déclaré Europol.

Le FBI, en coopération avec la police australienne, exploite secrètement l’application de chat cryptée ANOM, qui était populaire parmi les gangs criminels. Les criminels ne savaient pas qu’ils étaient surveillés lorsqu’ils utilisaient l’application. L’opération secrète s’est finalement transformée en un effort conjoint de 16 pays pour réprimer le crime organisé.

Plus de 12.000 téléphones portables avec l’application ont été utilisés par plus de 300 syndicats criminels, dont la mafia italienne, dans une centaine de pays, a déclaré Europol dans un communiqué mardi.

Les opérations ont abouti à l’arrestation de plus de 800 suspects. La police a saisi 250 armes à feu et 55 voitures de luxe. Des tonnes de drogues diverses, dont de la cocaïne, du cannabis et de la MDMA, ont également été confisquées, ainsi que plus de 48 millions de dollars dans différentes devises et crypto-monnaies.

Le directeur exécutif adjoint d’Europol, Jean-Philippe Lecouffe, a déclaré que le retrait était « exceptionnel par ses résultats mondiaux ».

Opération Trojan Shield/OTF Greenlight en chiffres : ✔️ 27 millions 📩 revus

✔️ 700 perquisitions ️

✔️ 800 interpellations 🚔

✔️ +30 tonnes de drogue saisies

À ce jour, 155 personnes ont été arrêtées en Suède, a indiqué la police du pays. Linda Staaf, chef du renseignement à la police suédoise, a déclaré que de nombreux suspects étaient liés au marché de la drogue. Elle a ajouté que cinq « Acteurs criminels suédois » ont été arrêtés en Espagne.

En utilisant les informations obtenues à partir de l’application, la police suédoise a empêché plus de 10 meurtres planifiés, a déclaré Staaf. Elle a salué l’opération comme « l’une des grèves les plus étendues » contre les crimes violents et le trafic de drogue.

Jannine van den Berg, chef de police de l’unité nationale au sein de la police nationale néerlandaise, a noté que les hors-la-loi étaient sensibles à l’ANOM parce que l’application bénéficiait « une bonne réputation parmi les criminels », et était connu pour ses « fiabilité absolue ».

« Mais rien n’était plus éloigné de la vérité » a-t-elle dit, décrivant comment les criminels communiquaient en 45 langues sur les vols à main armée, les assassinats et le trafic de drogue, d’armes et d’explosifs.

Van den Berg a déclaré que la police néerlandaise avait arrêté 49 suspects et démantelé 25 laboratoires et dépôts de drogue.

Des perquisitions ont également été menées dans l’État allemand de Hesse, avec plus de 150 lieux perquisitionnés et plus de 70 personnes arrêtées, a rapporté le bureau du procureur régional.

Calvin Shivers, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI, a déclaré que « plus de 100 menaces à la vie ont été atténuées » grâce aux agents qui espionnent les criminels via l’application. Shiver a déclaré que le FBI était en mesure de suivre les photos de cocaïne qui étaient cachées dans les expéditions de fruits et de conserves, entre autres.

L’opération Trojan Shield est un brillant exemple de ce qui peut être accompli lorsque des partenaires internationaux chargés de l’application de la loi du monde entier travaillent ensemble.

La police australienne avait précédemment signalé que 224 suspects avaient été arrêtés à travers le pays, où la surveillance de l’ANOM était connue sous le nom d’Opération Ironside. Par ailleurs, 35 personnes ont été arrêtées par la police néo-zélandaise.

