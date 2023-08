Plus de 800 personnes évacuées par un feu de forêt du centre de l’Okanagan à Vernon

La population de Vernon a gonflé avec des centaines de personnes évacuées par les incendies de forêt.

Le centre d’accueil des services sociaux d’urgence (ESS), à Kal Tire Place, accepte les résidents déplacés par les incendies de forêt de Kelowna, West Kelowna et Lake Country depuis le jeudi 17 août.

Environ 840 évacués, principalement du centre de l’Okanagan ci-dessus, mais certains des incendies de Shuswap, se sont inscrits au dimanche 20 août à 20 h.

Et jusqu’à présent, tout le monde a trouvé un logement.

« Au cours des deux derniers jours, nous avons pu trouver un logement pour tous ceux qui sont venus au centre d’accueil de Vernon et qui avaient besoin d’un endroit où séjourner. En cas de besoin, Vernon a également la possibilité d’ouvrir des hébergements de groupe », précise Christy Poirier, chargée d’information à l’ESS.

Certaines chambres sont devenues disponibles pour les touristes et les visiteurs qui envisageaient de quitter l’Okanagan par leurs propres moyens. L’annonce du premier ministre concernant l’interdiction des voyages non essentiels dans l’Okanagan a également contribué à augmenter la capacité des chambres pour le programme ESS.

Toutes les personnes évacuées n’ont pas besoin d’aide pour se loger. Certains ont juste besoin de références pour de la nourriture ou des articles de toilette et des vêtements.

Un couple, contraint de quitter son domicile à Fintry vendredi, a déclaré qu’alors qu’il avait dû dormir dans sa voiture une nuit, les soins avaient été excellents. Ils séjournent maintenant dans un hôtel local et ont reçu l’aide de l’Okanagan Humane Society pour le placement de leur chien.

Des groupes, des entreprises et des particuliers se réunissent pour aider toute personne qui en a besoin.

«Nous avons eu un certain nombre de membres de la communauté qui nous ont contactés et nous ont demandé comment ils pouvaient faire du bénévolat avec ESS et faire partie de cette réponse actuelle. Pour le moment, nous n’appelons pas de nouveaux bénévoles », a déclaré Christy Poirier, chargée d’information à l’ESS. «Nous avons un solide bassin de bénévoles ESS formés qui ont été prêts et disposés à aider selon nos besoins au cours des derniers jours. Ils ont fait un travail remarquable.

