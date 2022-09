Plus de 800 000 $ de produits Nike volés à Memphis Trailers

Plus de 800 000 dollars de produits Nike ont été volés dans des remorques de stockage à Memphis Tennessee et se sont retrouvés sur les marchés en ligne.

À l’heure actuelle, la culture des baskets est l’une des choses les plus en vogue de la culture pop, marquer des baskets à la mode, c’est comme avoir de l’or. Ce qui arrivait autrefois au magasin tôt pour acheter est devenu un processus en ligne qui a forcé les consommateurs à se tourner vers le marché de la revente. La plus grande entreprise du jeu est peut-être Nike. Si vous avez eu la chance de ne pas payer la revente et la commande de Nike, vous avez remarqué que la plupart sinon tous vos colis proviennent de leur centre d’expédition à Memphis Tennessee.

Fox13 Memphis rapporte que la police de Memphis est à la recherche de voleurs qui ont dérobé 800 000 $ en produits Nike. Le produit était stocké dans vingt remorques autour de Shelby Drive et de Lamar Avenue à Memphis Tennessee.

Mardi, la police a retrouvé les remorques compromises à leur arrivée sur le parking. L’entreprise avait des caméras de surveillance, mais seulement à l’avant de l’entreprise et rien à l’arrière pour filmer le vol. Bien que la police n’ait pas grand-chose à faire pour résoudre l’affaire, les utilisateurs des médias sociaux de Memphis auraient vu les produits faire le tour des marchés des médias sociaux tels que Facebook et eBay. Si c’est vrai, l’affaire pourrait se résoudre d’elle-même grâce à des criminels paresseux.