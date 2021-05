Plus de 80% des Japonais s’opposent aux Jeux olympiques de Tokyo cet été: nouveau sondage

Plus de 80% des Japonais s’opposent à l’organisation des Jeux olympiques reportés par le virus cette année, a montré un nouveau sondage publié lundi, moins de 10 semaines avant les Jeux de Tokyo. La dernière enquête intervient après que le Japon a élargi vendredi l’état d’urgence aux coronavirus alors que le pays se bat contre une quatrième vague d’infections virales. La poussée a mis la pression sur le système de santé du pays, les professionnels de la santé mettant en garde à plusieurs reprises sur les pénuries et l’épuisement professionnel. L’enquête du week-end du quotidien Asahi Shimbun a révélé que 43% des personnes interrogées souhaitaient l’annulation des Jeux de 2020 et 40% souhaitaient un nouveau report. Ces chiffres sont en hausse par rapport à 35% qui ont soutenu l’annulation dans une enquête réalisée par le journal il y a un mois, et 34% qui souhaitaient un délai supplémentaire.

Seulement 14 pour cent soutiennent la tenue des Jeux cet été comme prévu, contre 28 pour cent, selon le sondage de 1 527 réponses provenant de 3 191 appels téléphoniques.

Si les Jeux se poursuivent, 59% des personnes interrogées ont déclaré ne pas vouloir de spectateurs, 33% soutenant un nombre de fans inférieur et 3% des Jeux à capacité régulière.

Pendant des mois, les sondages ont révélé qu’une majorité au Japon s’oppose à la tenue des Jeux cet été.

Un sondage séparé par Kyodo News publié dimanche a montré une annulation de 59,7%, bien qu’un nouveau report n’ait pas été répertorié comme une option.

Les organisateurs olympiques affirment que des mesures antivirus strictes, notamment des tests réguliers des athlètes et une interdiction des supporters étrangers, assureront la sécurité des Jeux.

Mais le sondage Kyodo a révélé que 87,7% des personnes interrogées craignent qu’un afflux d’athlètes et de membres du personnel de l’étranger puisse propager le virus.

Interrogé sur les sondages, le porte-parole du gouvernement Katsunobu Kato a déclaré que le gouvernement «ferait des efforts pour que le peuple japonais comprenne que les Jeux de Tokyo se dérouleront de manière sûre et sécurisée».

« Nous devons donner des explications sur les détails des mesures concrètes (coronavirus) », a-t-il déclaré, insistant sur le fait que les Jeux ne feraient pas pression supplémentaire sur les services médicaux.

Le Japon a connu une épidémie virale plus petite que de nombreux pays, avec moins de 11 500 décès à ce jour. Mais le gouvernement a subi des pressions pour un déploiement comparativement lent du vaccin.

Le sondage Kyodo a révélé que 85% des personnes interrogées considéraient le déploiement lent, et 71,5% étaient mécontents de la gestion de la pandémie par le gouvernement.

