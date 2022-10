Plus de 80 % des décès liés à la grossesse aux États-Unis sont évitables

Sur près de 1 000 décès liés à la grossesse aux États-Unis entre 2017 et 2019, plus de 80 % d’entre eux auraient pu être évités, selon un rapport par les Centers for Disease Control and Prevention sorti le 19 septembre. Les comités d’examen de la mortalité maternelle de l’agence ont recueilli des données auprès de 36 États pour déterminer les principales causes de décès liés à la grossesse par race et origine ethnique. “La majorité des décès liés à la grossesse étaient évitables, ce qui souligne la nécessité d’initiatives d’amélioration de la qualité dans les États, les hôpitaux et les communautés qui garantissent que toutes les personnes enceintes ou post-partum reçoivent les bons soins au bon moment”, a déclaré Wanda Barfield, directrice de la Division de la santé reproductive du CDC au Centre national de prévention des maladies chroniques et de promotion de la santé. Ne pas écouter les préoccupations des patientes peut être une des principales raisons de bon nombre de ces pertes, explique Parijat Deshpande, spécialiste des grossesses à haut risque intégrative et informée sur les traumatismes. Deshpande croit fermement que le fardeau ne devrait pas incomber aux patientes et qu’il est de la responsabilité des praticiens de vérifier véritablement auprès de leurs patientes en maternité comment elles se sentent et de prendre leurs préoccupations au sérieux. “Jusqu’à ce que nous ayons réellement un système médical qui montre qu’il fait confiance et centre le patient au-dessus de tout et n’importe quoi d’autre, nous allons avoir un problème avec les traumatismes médicaux, l’éclairage médical au gaz et un manque de sécurité à l’intérieur de ce système qui va empêcher les gens d’avoir accès à des soins de qualité », déclare Deshpande. “Je pense vraiment qu’il incombe au système lui-même de montrer que c’est un endroit sûr où les gens peuvent venir. Ce n’est pas un endroit sûr pour le moment.”

Les experts disent qu’il existe des “opportunités de prévention” claires

Bien que les problèmes de santé mentale figurent en tête de liste des causes sous-jacentes des décès liés à la grossesse aux États-Unis, les problèmes cardiaques et l’hypertension – qui peuvent entraîner des problèmes cardiaques – représentaient 29 % de tous les décès liés à la grossesse. “Cela ensemble était en fait la principale cause de décès”, explique Alison Cowan, hospitaliste obstétricienne à temps partiel et responsable des affaires médicales de Mirvie, une société de biotechnologie développant une nouvelle technologie pour prédire les complications de la grossesse avant qu’elles ne surviennent. “Ainsi, lorsque nous réfléchissons à ce sur quoi nous concentrer en premier pour la mortalité liée à la grossesse, nous devrions nous concentrer sur l’hypertension artérielle et les maladies cardiaques”, a déclaré Cowan. “Et une seconde près serait la santé mentale et les troubles liés à l’utilisation de substances.” Et ces deux catégories contiennent “beaucoup d’opportunités de prévention”, ajoute-t-elle. Bien que les principales causes sous-jacentes de décès diffèrent pour chaque race et origine ethnique, la santé mentale et les problèmes cardiaques figuraient en tête de liste pour la plupart des groupes. Les principales causes sous-jacentes pour chaque race/ethnie incluses dans le rapport sont : Blancs non hispaniques : problèmes de santé mentale (34,8 %)

Asiatiques non hispaniques : hémorragie (31,3 %)

Hispanique : problèmes de santé mentale (24,1 %)

Non-hispanique, Noir : Affections cardiaques et coronariennes (15,9 %)

Indiens d’Amérique ou Autochtones de l’Alaska : problèmes de santé mentale et hémorragies (2 décès liés à chaque problème) Le rapport indique également que 22 % des décès liés à la grossesse sont survenus pendant la grossesse, et qu’un quart d’entre eux sont survenus le jour de l’accouchement ou dans les 7 jours suivant. L’une des statistiques les plus notables du rapport du CDC est que plus de la moitié (53%) des décès liés à la grossesse sont survenus jusqu’à un an après l’accouchement. La plupart des visites post-partum sont programmées six semaines après l’accouchement, et les soins médicaux pour les accouchements se terminent généralement 6 à 8 semaines après l’accouchement. Deshpande pense que cela fait partie du problème. “Nous ne pouvons pas arrêter les rendez-vous post-partum au bout de six semaines et supposer que tout ira bien”, déclare Deshpande. “Nous devons avoir des enregistrements plus fréquents, et ces points de contrôle ne doivent pas seulement dépendre d’un seul fournisseur.”

L’importance de «l’éducation et de l’autonomisation» du patient