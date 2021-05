Plus de 80% des athlètes à se faire vacciner pour les Jeux de Tokyo, déclare le patron des Jeux Olympiques Bach alors qu’il tente de calmer la population japonaise inquiète

Avec l’ouverture des Jeux olympiques à seulement 10 semaines, les appels se poursuivent au Japon pour que le spectaculaire sportif soit reporté à nouveau ou annulé complètement.

Un récent sondage publié dans les médias japonais a suggéré que plus de 80% du public est contre le déroulement des Jeux comme prévu, alors que la nation est aux prises avec une nouvelle vague de cas de Covid.

Plus tôt en mai, l’état d’urgence dans plusieurs régions, dont Tokyo, a été prolongé jusqu’à la fin du mois.

Alors que les supporters étrangers seront interdits d’assister aux Jeux, les habitants craignent toujours que l’afflux de milliers d’athlètes, de personnel de soutien et de membres des médias risque d’aggraver encore davantage la situation.

Mais s’exprimant par appel vidéo lors d’une réunion de la Commission de coordination des Jeux de Tokyo mercredi, Bach a tenté d’apaiser ces craintes avec une série de rassurants.

«Le principe le plus important est très clair, le village olympique est un endroit sûr et les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 seront organisés de manière sûre», Bach a déclaré, a rapporté l’AFP.

«À l’heure actuelle, jusqu’à 75% des habitants du village olympique sont déjà vaccinés ou se sont fait vacciner à temps avant les Jeux Olympiques», a ajouté le patron du CIO.

Il a poursuivi en disant que le chiffre de la vaccination devait être « bien au-dessus » 80% une fois les Jeux lancés.

Ce taux de vaccination chez les athlètes serait en contraste frappant avec le déploiement au Japon, où un peu moins de 3% des 126 millions d’habitants du pays auraient reçu un coup contre Covid.

Parmi les professionnels de la santé, ce chiffre est plus élevé mais serait toujours inférieur à 30% dans les grandes villes du Japon.

Une partie de l’opposition la plus véhémente à la poursuite des Jeux est venue des travailleurs de la santé japonais, qui disent que le personnel et les ressources seront redirigés pour l’événement lorsqu’ils seront nécessaires pour traiter la population locale.

En réponse apparente à ces affirmations, Bach a suggéré que le CIO aiderait à alléger la charge et ne serait pas une ponction sur les ressources.

« Le CIO a proposé au comité d’organisation d’avoir du personnel médical supplémentaire dans le cadre des délégations du CNO (Comité National Olympique), » a déclaré l’ancien tireur olympique allemand.

Des essais récents au Japon ont suscité des protestations de la part de la population, bien que Bach ait déclaré que les événements avaient prouvé que des mesures pouvaient être prises pour assurer la sécurité de toutes les personnes concernées.

«Les athlètes présents aux épreuves tests ont fait face à de nombreuses restrictions – mise en quarantaine, tests quotidiens, pas de transports en commun, pratiquement aucun contact avec le peuple japonais – pour protéger le peuple japonais,» dit le chef du CIO.

«Les athlètes sont prêts à faire ces sacrifices parce qu’ils comprennent que la sécurité passe avant tout.»

Le coût officiel des Jeux de Tokyo a été évalué à 15,4 milliards de dollars, avec une augmentation de près de 3 milliards de dollars résultant du retard causé par l’éclosion de la pandémie l’année dernière.

D’autres audits, cependant, ont estimé que le coût total était presque le double du chiffre indiqué.

Les Jeux olympiques se dérouleront du 23 juillet au 8 août, suivis des Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre.