Un rapport a révélé que plus de huit milliards de contenants de boissons ont été jetés dans les rivières ou les mers, envoyés à la décharge ou non recyclés au Royaume-Uni en un an. La recherche a été menée par Greenpeace, CPRE et le groupe environnemental Reloop, qui a constaté qu’en 2019, 40% de ces contenants de boissons étaient des bouteilles en plastique, un peu moins d’un tiers des canettes et 18% du verre.

Il a été révélé que chaque personne jette 126 contenants de boissons par an rien qu’au Royaume-Uni. Les groupes environnementaux tentent de lancer un système de restitution des dépôts qui incitera financièrement les gens à rendre leurs bouteilles et canettes sous la forme d’un dépôt en espèces.

Le fléau des déchets a été mis en évidence par la campagne The Mail with Turn the Tide on Plastic, qui a conduit le gouvernement à soutenir les appels à un système de restitution des dépôts.

Samantha Harding, directrice générale de Reloop, en parlant à Courrier quotidien, a déclaré que la grande échelle des conteneurs gaspillés au Royaume-Uni devrait clarifier les choses pour le gouvernement alors qu’il se prépare à se consulter pour une dernière fois sur le système de retour des dépôts confirmés. Elle a ajouté qu’ils doivent se concentrer sur l’élimination du gaspillage en introduisant une législation et une réglementation permettant la meilleure conception possible qui donne la priorité à la commodité pour les consommateurs et fixe un niveau de dépôt efficace. Leur analyse montre qu’il n’y a pas de temps à perdre alors que certains secteurs réclament des retards dans la politique cruciale.

En Allemagne, seuls 21 contenants de boissons sont jetés par personne et chaque année, car un système de restitution des consignes y opère depuis des décennies.

Sam Chetan-Welsh, militant politique de Greenpeace, raconte Courrier quotidien que les chiffres montrent que le retard dans le système de restitution des dépôts entraîne des milliards de bouteilles supplémentaires sous-évaluées ou brûlées.

Il a ajouté que, alors que d’autres pays avaient des systèmes fonctionnant avec succès pendant des années, le gouvernement britannique retardait le retour des dépôts, soulevant de sérieuses questions quant à ses prétentions d’être un « leader mondial » de la pollution plastique.

Tom Fyans, directeur des campagnes et de la politique chez CPRE, a noté que les déchets dans leurs campagnes nuisaient à la faune et à la nature, coûtant aux contribuables des millions de livres sterling en frais de nettoyage chaque année. Il a ajouté que le petit dépôt agit comme une incitation financière, mettant les déchets à leur place et des matériaux de valeur recyclés.

Mots-clés – étude, Royaume-Uni, système de restitution des dépôts, Greenpeace, CPRE, Samantha Harding, Reloop, Sam-Chetan Welsh, Tom Fyans, contenant de boissons